Suriye’de "özerklik" rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı

Örgütün kontrolündeki noktaları apar topar terk ettiği, unsurların farklı bölgelere kaçtığı bildirilirken yaşanan bu tablo, PKK/YPG açısından Suriye sahasında bir dönemin kapandığını ortaya koydu.

PJAK, yayımladığı yazılı açıklamada yaşananları "önceden planlanmış bir saldırı" olarak nitelendirirken, bu sürecin Türkiye ve Suriye'nin desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek ise örgütün İran kolu olarak bilinen PJAK'tan geldi. PKK'nın İran kanadı olan PJAK, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamayla hezimete rağmen propaganda dilini sürdürdü.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ SALDIRI"

Terör örgütü PJAK'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bölgedeki gelişmeler "büyük ve tehlikeli bir saldırı süreci" olarak tanımlandı. Açıklamada, sözde saldırıların hedefinin sözde Kürt varlığı olduğu öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Rojava ve Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik bu geniş çaplı operasyonlar, Kürtlerin varlığını yok etmek ve bir sonraki aşamada Kürdistan'ın tüm parçalarındaki Kürtleri hedef almak amacıyla önceden planlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, "demokratik özyönetimi tasfiye etmeyi amaçlayan bir işgal girişimi" ifadesi kullanılarak, örgütün Suriye'deki silahlı varlığını meşrulaştırma çabası dikkat çekti.

Ancak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kısa süre önce yaptığı açıklamada, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu, dilsel ve kültürel kimliklerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin kopmaz bir unsuru olarak görüldüğü vurgulandı. Bu açıklama, terör örgütünün "Kürt varlığı hedef alınıyor" söylemi üzerinden yürüttüğü propaganda ve algı operasyonlarının gerçeklikle örtüşmediğini adeta gözler önüne serdi.