Tabka'da kan donduran infaz: YPG/SDG esirleri katletti

Terör örgütü YPG/SDG'den savaş suçu: Tabka'da çekilirken esirleri infaz ettiler (AA) ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI Suriye hükümeti, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu suç niteliğindeki davranış, SDG örgütünün milis karakterini ve sivilleri ile esirleri rehin alma yöntemlerini yansıtmaktadır. Suriye hükümeti, söz konusu örgütü bu eylemlerden tamamen sorumlu tutmakta, şehit ailelerine adil hukuki hesap verebilirlik sözü vermekte ve uluslararası toplumu bu suçu kınamaya çağırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/SDG'den savaş suçu: Tabka'da çekilirken esirleri infaz ettiler (AA) "CEZAEVİNDE ÇOK SAYIDA CESET VAR" Bölgede bulunan bir muhabir, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Şu an sahneleri size çekemeyeceğim. SDG, mahkumları infaz ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Şu an cezaevinin içerisindeyim. Burada çok fazla ceset var. SDG milisleri, PKK ile birlikte içerideki tüm sivil mahkumları infaz etmişler."

Terör örgütü YPG/SDG'de çözülme devam ediyor (AA) TESLİM OLANLAR ARTIYOR Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise, örgütten ayrılmak isteyen 483 YPG/SDG üyesinin yetkililerle irtibata geçtiğini, bunlardan 181'inin teslim olduğunu duyurdu. Suriye ordusunun dün gece geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladığı bildirilmişti.