Tabka'da kan donduran infaz: YPG/SDG esirleri katletti
Suriye ordusunun Tabka’da kontrolü sağlamasının ardından geri çekilen terör örgütü YPG/SDG’nin, cezaevlerinde tuttuğu sivil ve esirleri infaz ettiği ortaya çıktı. Batılı devletlere “katlediliyoruz” yalanıyla algı çalışması yürüten örgütün, çekilirken gerçekleştirdiği bu infazlar kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne sererken, Suriye hükümeti söz konusu eylemleri açık bir savaş suçu olarak nitelendirdi.
Adem-i merkeziyetçi hayallerle Suriye'nin kuzeyinde fiili kontrol alanları oluşturmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun başlattığı operasyonlar sonrası ağır darbe aldı. Köşeye sıkışan örgüt, işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başlarken, geride yeni bir savaş suçu bıraktı.
ESİRLERİ İNFAZ EDEREK ÇEKİLDİLER
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinden çekilirken, cezaevlerinde tuttuğu esirleri infaz etti. Batılı başkentlere "katlediliyoruz" yalanıyla algı çalışması yürüten örgütün, sivillere ve esirlere yönelik bu kanlı infazları, gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
ŞAM YÖNETİMİ: AÇIK SAVAŞ SUÇU
Konuya ilişkin açıklama yapan Suriye hükümeti, Tabka'da esirlerin infaz edilmesini Cenevre Anlaşmaları'na açıkça aykırı bir savaş suçu olarak niteledi ve en sert şekilde kınadı.
Hükümetten yapılan açıklamada,"özellikle sivillerin infaz edilmesinin Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tam teşekküllü bir suç teşkil ettiği ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edildiği" vurgulandı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Suriye hükümeti, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu suç niteliğindeki davranış, SDG örgütünün milis karakterini ve sivilleri ile esirleri rehin alma yöntemlerini yansıtmaktadır. Suriye hükümeti, söz konusu örgütü bu eylemlerden tamamen sorumlu tutmakta, şehit ailelerine adil hukuki hesap verebilirlik sözü vermekte ve uluslararası toplumu bu suçu kınamaya çağırmaktadır." ifadelerini kullandı.
"CEZAEVİNDE ÇOK SAYIDA CESET VAR"
Bölgede bulunan bir muhabir, yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Şu an sahneleri size çekemeyeceğim. SDG, mahkumları infaz ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Şu an cezaevinin içerisindeyim. Burada çok fazla ceset var. SDG milisleri, PKK ile birlikte içerideki tüm sivil mahkumları infaz etmişler."
TESLİM OLANLAR ARTIYOR
Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise, örgütten ayrılmak isteyen 483 YPG/SDG üyesinin yetkililerle irtibata geçtiğini, bunlardan 181'inin teslim olduğunu duyurdu.
Suriye ordusunun dün gece geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladığı bildirilmişti.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini öne sürse de, nehrin bazı kesimlerinde işgalini sürdürüyor. İşgalin devam ettiği bölgelerde Suriye güçleri ile terör örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor.
Daha önce Suriye Arap Ordusu Hareket Komutanlığı, PKK'nın çıkarılmasının ardından stratejik öneme sahip Tabka kentinin ordu kontrolüne geçtiğini açıklamış, yerel kaynaklar da örgütün çekilmeden önce çok sayıda esiri infaz ettiğini bildirmişti.