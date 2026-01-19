CHP'de taht kavgası! Özel ismini sildi İmamoğlu'ndan gölge kabine hamlesi geldi

Yaz aylarında Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kriz bitmiyor. Kısa süre önce ofisin arka planından İmamoğlu'nun fotoğrafını ve ismini kaldırtarak, Türk bayrağını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerleştiren Özel, ardından İmamoğlu'nun kapı isimliğine de müdahale ederek yanına kendi ismini eklettirmişti.

İmamoğlu cephesinde büyük rahatsızlık yaratan bu girişimler sonrası iki kanat arasında yeni bir örtülü çekişme daha gün yüzüne çıktı. TAKVİM'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev yapan gölge kabine ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulundu.