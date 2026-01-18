SDG/YPG’nin algı operasyonu çöktü: “100 bin kişilik güç” balonu patladı
Güvenlik kaynakları, Suriye’de terör örgütü SDG/YPG’nin aylardır sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının sahadaki gerçeklerle birlikte çöktüğünü, örgütün askeri direncini ve halk desteğini tamamen kaybettiğini bildirdi. Suriye ordusunun Deyrizor’dan başlayarak Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan ilerleyişiyle onlarca yerleşim yerinde örgüt varlığı sona ererken, SDG/YPG’nin sahada tutunamayınca sivilleri kalkan olarak kullanmaya yöneldiği, sözde “100 bin kişilik güç” iddialarının ise dijital bir propagandadan ibaret olduğuna dikkat çekti.
Güvenlik kaynakları, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin uzun süredir dijital medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının sahadaki gelişmelerle birlikte tamamen çöktüğünü bildirdi. Kaynaklar, örgütün aylardır yapılan uyarılara rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmediğini, sivillere yönelik istismarlarını sürdürdüğünü ve gerçeklikten kopuk bir propaganda evrenine tutunduğunu vurguladı.
100 KİŞİLİK ORDU BALONU PATLADI
Edinilen bilgilere göre, SDG/YPG sosyal medya üzerinden "100 bin kişilik ordu" söylemiyle güç gösterisi yapmaya çalıştı. Ancak sahada askeri dirençten ve halk desteğinden yoksun olan örgütün, Suriye ordusu karşısında etkili bir savunma ortaya koyamadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, örgütün ilerleyen operasyonlar karşısında sivilleri kalkan olarak kullanmayı temel taktik hâline getirdiğine dikkat çekti.
SAHADAKİ TABLO NETLEŞTİ
Güvenlik kaynakları, Suriye ordusunun Deyrizor'un güney ve orta kesimlerinde başlattığı operasyonların kuzeye doğru genişletildiğini, Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgelerde kontrolün sağlandığını aktardı. Bu kapsamda Muheymide'den Busayra'ya, Şehil'den Havaic'e kadar çok sayıda yerleşim yerinde terör örgütü SDG/YPG varlığının sona erdiği ifade edildi.
Kaynaklar, sahadaki ilerlemenin ardından örgütün direniş kapasitesinin büyük ölçüde çöktüğünü, ortaya konulan şartların kabul edildiğini ve fiili olarak teslimiyet sürecine girildiğini belirtti. SDG/YPG'nin Suriye ordusu karşısında ciddi bir savunma hattı kuramadığı, zaman kazanmak amacıyla sivilleri ön plana çıkardığı kaydedildi.
SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI KARŞILIK BULMADI
Güvenlik kaynakları, örgütün sosyal medya üzerinden destek toplama çabasının da sonuç vermediğini, yürütülen dezenformasyon faaliyetlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Suriye halkının terör örgütünün provokasyonlarına itibar etmediği ve "terörsüz Suriye" hedefini benimsediği ifade edildi.
HEDEF: KALICI İSTİKRAR VE BÜTÜNLÜK
Kaynaklar, Suriye'de kalıcı huzur ve güvenliğin ancak ülke topraklarının tamamının terörden arındırılmasıyla mümkün olduğunun sahadaki gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Bu çerçevede Fırat'ın doğusu ve batısı ayrımının fiilen sona erdiği, hedefin tek ve bütün bir Suriye olduğu kaydedildi.
Güvenlik kaynakları, Suriye ordusunun terörü temizleme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü ve "terörsüz Suriye" sürecinin sahada ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.