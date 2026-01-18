SDG/YPG’nin algı operasyonu çöktü: “100 bin kişilik güç” balonu patladı

Güvenlik kaynakları, Suriye 'de terör örgütü SDG/ YPG 'nin uzun süredir dijital medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarının sahadaki gelişmelerle birlikte tamamen çöktüğünü bildirdi. Kaynaklar, örgütün aylardır yapılan uyarılara rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmediğini, sivillere yönelik istismarlarını sürdürdüğünü ve gerçeklikten kopuk bir propaganda evrenine tutunduğunu vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, SDG/YPG sosyal medya üzerinden "100 bin kişilik ordu" söylemiyle güç gösterisi yapmaya çalıştı. Ancak sahada askeri dirençten ve halk desteğinden yoksun olan örgütün, Suriye ordusu karşısında etkili bir savunma ortaya koyamadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, örgütün ilerleyen operasyonlar karşısında sivilleri kalkan olarak kullanmayı temel taktik hâline getirdiğine dikkat çekti.

SDG/YPG Suriye ordusu karşısında ciddi bir savunma hattı kuramadı (AA)

SAHADAKİ TABLO NETLEŞTİ

Güvenlik kaynakları, Suriye ordusunun Deyrizor'un güney ve orta kesimlerinde başlattığı operasyonların kuzeye doğru genişletildiğini, Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgelerde kontrolün sağlandığını aktardı. Bu kapsamda Muheymide'den Busayra'ya, Şehil'den Havaic'e kadar çok sayıda yerleşim yerinde terör örgütü SDG/YPG varlığının sona erdiği ifade edildi.

Kaynaklar, sahadaki ilerlemenin ardından örgütün direniş kapasitesinin büyük ölçüde çöktüğünü, ortaya konulan şartların kabul edildiğini ve fiili olarak teslimiyet sürecine girildiğini belirtti. SDG/YPG'nin Suriye ordusu karşısında ciddi bir savunma hattı kuramadığı, zaman kazanmak amacıyla sivilleri ön plana çıkardığı kaydedildi.