Galatasaraylı teknik adam Okan Buruk: “Eksikliklerimiz var tam kadro olunca düzeleceğiz”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gaziantep FK'nin iyi oynadığını söyleyerek, "Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk. İlk yarıda daha çok üretebilirdik. Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı" ifadesini kullandı.

ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Okan Buruk kafalarını kaldırmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Her şeyi farkındayız ben de farkındayım. Eksikliklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağız. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o zaman sevindireceğiz" diye konuştu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile berabere kalması taraftarı çıldırttı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar Bayo'nun golünden sonra, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Ayrıca Galatasaraylı tribünler golden sonra top kendi oyuncularına geçince ıslıkla protesto etti. Maç sonunda da, "Aciz yönetim istemiyoruz" tezahüratı yapıldı.