Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'ın sevgilisi kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etti

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret"suçundan tutuklanan 14 şüpheliden biri olan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına ulaşıldı. Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki genç bir kızın Karan'la ilişkisi sürecinde, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan (AA) Karan'la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı ismin de Karan'a uyuşturucu temin ettikleri saptandı. Karan, genç kızla ilişkisini doğrularken uyuşturucu madde temin etmediğini ileri sürdü. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, kendisine uyuşturucu temin ettiği saptanan 3 isim de uyuşturucuyla alakalarının olmadığını iddia etti. Aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirten Karan, ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" dedi.