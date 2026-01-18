Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'ın sevgilisi kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etti
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan'ın sevgilisi olan 21 yaşındaki genç kız kendisine kokain verdiğini öne sürerken, Karan suçlamaları reddetti. Karan'ın, kendisine uyuşturucu madde sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken yakalandığı iddia edildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret"suçundan tutuklanan 14 şüpheliden biri olan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına ulaşıldı. Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki genç bir kızın Karan'la ilişkisi sürecinde, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.
Karan'la birlikte gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı ismin de Karan'a uyuşturucu temin ettikleri saptandı. Karan, genç kızla ilişkisini doğrularken uyuşturucu madde temin etmediğini ileri sürdü. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, kendisine uyuşturucu temin ettiği saptanan 3 isim de uyuşturucuyla alakalarının olmadığını iddia etti. Aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirten Karan, ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" dedi.
'KAÇIYORDU' İDDİASI
Karan'ın, kendisine uyuşturucu madde sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken takip edildiğinden şüphelenerek iki ayrı araç değiştirdiği ancak yine de yakalanmaktan kurtulamadığı iddia edildi.