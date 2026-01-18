Talisca mı Asensio mu? Tedesco'nun Alanyaspor maçında kritik tercihi

HEDEF FARKI 1 PUANA İNDİRMEK Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı Gaziantep FK maçının ardından mutlak kazanmak için sahada olacak. Kanarya galibiyet elde etmesi halinde puan farkını 1'e indirecek.

4 ÖNEMLİ EKSİK Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown, bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez ile milli takım kampında bulunan Youssef En-Nesyri kadroda yer almayacak.

20. RANDEVU Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma berabere sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

ALANYA DEPLASMANINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 6'sını kazandı, 2'sini kaybetti, 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu deplasman maçlarında Fenerbahçe 19 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.