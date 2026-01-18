Talisca mı Asensio mu? Tedesco'nun Alanyaspor maçında kritik tercihi
Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe, ligde sahne alıyor. Kanarya, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertli ekibin hedefi, Galatasaray'ın berabere kaldığı Gaziantep FK maçının ardından puan farkını 1'e indirmek. Domenico Tedesco'nun 10 numarada Marco Asensio'ya şans vermesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Domenico Tedesco öğrencilerinin tek amacı sahadan 3 puanla ayrılmak.
FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 20. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İKİNCİ YARIYA MORALLİ GİRİYOR
Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında oynanan Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde Samsunspor'u, finalde ise Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdüren sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısına 39 puanla ikinci sırada başlıyor.
HEDEF FARKI 1 PUANA İNDİRMEK
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı Gaziantep FK maçının ardından mutlak kazanmak için sahada olacak.
Kanarya galibiyet elde etmesi halinde puan farkını 1'e indirecek.
4 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown, bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez ile milli takım kampında bulunan Youssef En-Nesyri kadroda yer almayacak.
20. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma berabere sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.
ALANYA DEPLASMANINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 6'sını kazandı, 2'sini kaybetti, 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
Bu deplasman maçlarında Fenerbahçe 19 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. Resmi maçlardaki en farklı sonuç ise 23 Ocak 2008'de Türkiye Kupası'nda oynandı. Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 10-3 mağlup etti.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla aldı.
SON MAĞLUBİYET İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısındaki son yenilgisini 2021-2022 sezonunda İstanbul'da yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Fenerbahçe'nin sahaya Ederson, Semedo, Skrniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.