Fatih Tekke'den Oulai kararı! Trabzonspor'un Kocaelispor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin üzerinde bir derece ile tamamlayan Trabzonspor, 18. haftada Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo mavililer, zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp Galatasaray ile arasındaki farkı azaltmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra Afrika Kupası'ndan dönen Christ Inao Oulai'ye de şans vermesi bekleniyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
TRABZONSPOR İLE KOCAELİSPOR 42. KEZ KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te oynanacak karşılaşmayla lig tarihinde 42. kez rakip olacak. İki köklü kulüp arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor'un 21-9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.
TRABZONSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR
Bordo-mavili ekip, Kocaelispor deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 20 maçın yalnızca 7'sini kazanabildi. Bu süreçte 8 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
SON 6 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, Süper Lig'e 16 yıl aranın ardından yeniden yükselen Kocaelispor'a karşı oynadığı son deplasman maçlarında da üstünlük kurmakta güçlük çekti. Bordo-mavililer, İzmit'te oynanan son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet aldı.
EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DAN
İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyet Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.
İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI
Ligin ilk yarısının ilk haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Trabzonspor'un sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe Augusto ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.