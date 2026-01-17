Fatih Tekke'den Oulai kararı! Trabzonspor'un Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

TRABZONSPOR İLE KOCAELİSPOR 42. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te oynanacak karşılaşmayla lig tarihinde 42. kez rakip olacak. İki köklü kulüp arasında bugüne kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor'un 21-9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 11 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor rakip fileleri 61 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.