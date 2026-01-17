Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım
Güngören’de "yan baktın" tartışmasıyla başlayan akran zorbalığı bir gencin daha hayatına mal olurken, bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’ın feryadı yürekleri dağladı. "Ciğerimin yarısını aldılar" diyerek adalet çağrısı yapan acılı anne Mattia Ahmet Minguzzi olayını hatırlatarak "Bir anne bu acıya nasıl dayanır derken aynı acıyı ben de yaşadım." dedi. Öte yandan Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç ifadesinde "Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım." savunmasını yaptı.
Akran zorbalığıyla baş gösteren şiddet bir kez daha can aldı.
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter semtinde önceki gün, yaşları 18'in altında olan iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine yatıştırıldı. Ancak tarafların dışarı çıkmasının ardından gerginlik yeniden tırmandı.
ATLAS ÇAĞLAYAN BIÇAKLA KATLEDİLDİ
Sokakta devam eden sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç. (15), lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakladı. Ağır yaralanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan ilk incelemelerde tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın iddiaya göre "yan baktın" tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayın ardından şüpheli E.Ç. ile kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşları, olayda kullanılan sustalı bıçakla birlikte yakalandı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, dün (16 Ocak) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, akran zorbalığı ve gençler arasındaki şiddetin ulaştığı vahim noktayı bir kez daha gündeme taşırken Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı cinayetlerini akıllara getirdi.Güngören'de öldürülen Atlas hayattan koparıldı
ACILI ANNE GÜLHAN ATLAS: CİĞERİMİN YARISINI ALDILAR
Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan gözyaşları içinde oğlu için adalet istedi. Acılı anne şunları söyledi:
"Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın. Benim öğrenmem; oğlum evdeydi, beni bekliyordu iş çıkışında. Eve geldim. Eve geldikten sonra 'Anne, dedi, kardeşimin yanına gideceğim' Oğlum da diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş.
Oğlum Atlas beni beklemiş evde gelmemi, ben geldikten sonra gitti. 'Oğlum geç kalma,' dedim, 'merak ederim' Ama gitti. Gittikten yarım saat sürdü sürmedi, ondan sonrasında ikiz kardeşi aradı: 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Hastanede ameliyata aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması. 'Vefat etti,' dediler, 'öldü,' dediler. 'Öldü' dediler, yavrumu bitirdi, bitti. O cani katil çocuğumu öldürdü. Kendi ne olacağı belli değil, ne olacağının. Ömrü boyunca hapis yatmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum"
Anne Çağlayan şu ifadeleri kullandı:
"Benim ikiz, iki oğlum vardı, birisini benden kopardılar. Ciğerimin yarısını da aldılar. Oğlumu canice bıçaklayanlar tanıdık değil, farklı bir semtten gelmişler. Kafede arkadaşları ile tartışanlara oğlum sonradan dahil olmuş. Tartışma kafenin dışına taşmış. Atlas, 'Kardeşimin yanına gidiyorum' diyerek evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. Daha sonra kardeşi aradı, 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Hastanede ameliyata aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması."
"MİNGUZZİ'NİN ANNESİNİN ACISINI YAŞADIM"
Kadıköy bit pazarında benzer sebeple öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olayını hatırlatan Gülhan Çağlayan konuşmakta güçlük çekerek"Minguzzi olayına çok üzülmüştüm. Bir anne bu acıya nasıl dayanır derken aynı acıyı ben de yaşadım. Bu tip olaylara mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Biz annelerin yaşadığı acıları başka anneler de yaşamasın. İyi yetişmiş bir genç, üzerinde bıçak taşıyıp başka canlara kıymaz. Ben bu yaşı küçük canilerin müebbet ile cezalandırılmasını istiyorum. Evlat acısı hiçbir şeyin yerini tutmaz. Çok yüksek cezalar almalarını istiyorum" dedi.
"TEHDİT EDİLDİM BOYUN EĞMEYECEĞİM"
Yaşanan acı olayın ardından tehdit mesajları aldığını iddia eden acılı anne,"Karşı taraftan da hiç kimse gelip kapımı çalmadı. Kimseyi tanımıyoruz, kimseyi bilmiyoruz. Ama bugün tehdit mesajları almaya başladım. Numara görünmüyor ama mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim."" şeklinde konuştu.
KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olay yerinde yakalanarak tutuklanan 15 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı.
"NE BAKIYORSUN DEDİ BIÇAĞI SALLADIM"
Atlas'ı bıçakladığını anlatan E.Ç., savcılık ifadesinde şu iddialarda bulundu:
"Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım.
Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim"