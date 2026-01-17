The Guardian: ABD’nin İran’a saldırısını Türkiye ve Körfez ülkeleri engelledi

ABD Başkanı Donald Trump , günlerdir İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İran'da ölümlerin durduğunu, protestocuların ise idam edilmeyeceğini söyleyerek saldırmaktan vazgeçtiği mesajını verdi. İngiliz The Guardian ise Trump'ı İran'a saldırmaktan Türkiye ve Körfez ülkelerinin vazgeçirdiğini yazdı.

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TÜRKİYE UYARDI"

Türkiye, Katar, Umman ve Suudi Arabistan, Washington'ı; İran'a saldırının Orta Doğu'da büyük ve çözümsüz bir çatışmaya yol açacağını belirterek uyardı. The Guardian ise"Uzun süredir ABD'nin müttefiki olan ülkelerden gelen kaos uyarıları, çarşamba günü geç saatlerde Trump'ı askeri bir saldırıdan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş gibi görünüyor."ifadelerini kullandı.