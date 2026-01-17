The Guardian: ABD’nin İran’a saldırısını Türkiye ve Körfez ülkeleri engelledi
İngiliz The Guardian ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıdan vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin diplomatik baskısının etkili olduğunu yazdı. The Guardian’a göre Ankara, Katar, Umman ve Suudi Arabistan’ın “bölgesel kaos” uyarıları, Washington’u askeri seçenekten geri adım atmaya zorladı.
ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İran'da ölümlerin durduğunu, protestocuların ise idam edilmeyeceğini söyleyerek saldırmaktan vazgeçtiği mesajını verdi. İngiliz The Guardian ise Trump'ı İran'a saldırmaktan Türkiye ve Körfez ülkelerinin vazgeçirdiğini yazdı.
"TÜRKİYE UYARDI"
Türkiye, Katar, Umman ve Suudi Arabistan, Washington'ı; İran'a saldırının Orta Doğu'da büyük ve çözümsüz bir çatışmaya yol açacağını belirterek uyardı. The Guardian ise"Uzun süredir ABD'nin müttefiki olan ülkelerden gelen kaos uyarıları, çarşamba günü geç saatlerde Trump'ı askeri bir saldırıdan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş gibi görünüyor."ifadelerini kullandı.
İKİ GÜN KRİTİK TEMAS
Çarşamba ve perşembe günleri Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, İran hattında kritik görüşmeler yapıldı.
"ABD'NİN KIRILGANLIK UNSURLARI"
The Guardian, Tahran'ın, saldırıya uğraması halinde bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı yönündeki açık tehditlerinin ardından gelen geri çekilmenin ABD'nin gücünü yansıtmak amacıyla kurulan bölgedeki sabit kara ve deniz üslerinin aynı zamanda ciddi bir kırılganlık unsuru olabileceğini gözler önüne serdiğini belirtti.
İran ise, yaz aylarında İsrail'in İran'ın üst düzey yönetimi ve nükleer programına yönelik 12 gün süren saldırılarını, İran'ın bir ABD üssünü vurmasının ardından Washington'un talimatıyla İsrail'in sona erdirdiğini sürekli olarak ileri sürüyor.