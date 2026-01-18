Emeklilik primleri değişti: Kim ne kadar ödeyecek? İhya ve isteğe bağlı tutarlar arttı! Çalışmayanlar ve part-time çalışanlara yeni tarife!
Emeklilik için primlerini tamamlamak isteyenler dikkat! Çalışan çalışmayan hemen herkesin prim tutarları yeni yılla birlikte değişti. İşte detayları...
Herkesin hayali emekli olmak. Emeklilik için gereken prim, bir iş yerinde çalışarak, kendi iş yerini açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemi yatırarak veya borçlanmayla kazanmak mümkün. Çalışmayanların, evde çalışanların, kısmi çalışanların ve eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yeni yılla birlikte değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü de 2026 yılı prim genelgesini yayımladı. İşte yeni tutarlar:
KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?
ÇALIŞMAYANLAR
Çalışmayanlar ya da eksik primi olanlar isteğe bağlı sigorta ile her ay kendi primlerini ödeyebiliyor. En düşük isteğe bağlı prim tutarı bu yılla birlikte 10 bin 899 lira 90 kuruşa yükseldi.
BORÇLANMA PLANLAYANLAR
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapılan başvurular kapsamında 1 günlük en düşük doğum borçlanması tutarı 352,32, diğer borçlanma tutarları ise 495,45 lira oldu. 2025 yılı sonuna kadar başvuru yapanlar önceki asgari ücret ve oranlar üzerinden ödeme yapacak. Bunun için doğum ve askerlik borçlanmasında tebligat tarihinden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmasında ise 3 ay içerisinde ödemeyi yapmak gerekecek.
İHYA DÜŞÜNENLER
Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bu yıl başvurursa günlük 495,45 lira ödeyerek bu süreleri canlandırabilecek. 2025 sonuna kadar başvuranlar SGK'dan gelecek tebligat tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeme yaparsa önceki asgari ücret ve oran kapsamında ihya işlemini gerçekleştirebilecek.
EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün sigortalı çalıştıranlar en az 4 bin 266 lira 38 kuruş, 30 gün işçi çalıştıranlar da 12 bin 799 lira 13 kuruş sigorta primi ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 2 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 4 bin 46 lira 18 kuruş, 30 gün için 12 bin 138 lira 53 kuruş prim ödemek mümkün olacak. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bunların ödeyecekleri prim günlük 22,02 lira, 9 günlük ise 198,18 lira oldu. Aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyor. Bu prim tutarı da aylık en az 11 bin 65 lira 5 kuruşa çıktı.
PART-TİME İŞ YAPANLAR
Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler 10 bin 899 lira 90 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 11 bin 890 lira 80 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacak.
ŞOFÖRLER
Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 11 bin 65 lira 5 kuruş verecek. İşsizlik primi dahil etmek isteyenler ise 12 bin 55 lira 95 kuruş ödeyecek.
ANNEYE BİN 621 T L
Aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı bin 981 lira 80 kuruş oldu.
Bu yıl yapılacak iş göremezlik ödenekleri en az bin 101 lira asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak. Çıraklarda da günlük en az 550,50 lira asgari kazanç üzerinden hesaplama yapılacak.
Emzirme ödeneği, yüzde 30.89 artışla bin 238 liradan bin 621 liraya çıktı.
Cenaze ödeneği de 4 bin 888 liradan yüzde 30.89 artışla 6 bin 398 liraya yükseldi.