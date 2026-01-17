Aslantepe'de kayıp büyük! Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek için Gaziantep FK ile evinde kozlarını paylaştı. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarıda rakibine gol atmayı başaramadı. Dakikalar 73'ü gösterirken Mohamed Bayo, ceza sahası içinde sahipsiz kalan topu ağlarla buluşturup konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 84'te ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Cimbom elde ettiği beraberlikle puanını 43'e yükseltirken bir sonraki maçında Karagümrük ile karşılaşacak. Güneydoğu temsilcisi ise puanını 24 yaptı ve Konyaspor'u ağırlayacak.