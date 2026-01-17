Aslantepe'de kayıp büyük! Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar, kırmızı siyahlılar karşısında yakaladığı şansları değerlendiremedi ve Mohamed Bayo'nun golüyle rakibi karşısında 1-0 geriye düştü. Ancak Barış Alper Yılmaz eşitliği getiren isim oldu. Mücadele 1-1 sona erdi. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek için Gaziantep FK ile evinde kozlarını paylaştı. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarıda rakibine gol atmayı başaramadı. Dakikalar 73'ü gösterirken Mohamed Bayo, ceza sahası içinde sahipsiz kalan topu ağlarla buluşturup konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 84'te ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.
Cimbom elde ettiği beraberlikle puanını 43'e yükseltirken bir sonraki maçında Karagümrük ile karşılaşacak. Güneydoğu temsilcisi ise puanını 24 yaptı ve Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
İKİ YILDIZ YOK
Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreye RAMS Park'ta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasıyla başladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen maçın ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün ve Kazımcan Karataş yer aldı.
OKAN BURUK'TAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa finalindeki kadroya göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a görev veren Buruk, sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yokluğunda orta sahada İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü.
DAVINSON SANCHEZ'E 100. MAÇ PLAKETİ
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkması nedeniyle plaket verdi. Turkcell Süper Kupa Finali'nde 100. maçına çıkan Sanchez'e plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Maç öncesinde ayrıca farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan Galatasaraylı yüzme sporcuları tribünleri selamladı.
TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray taraftarının Gaziantep FK maçına ilgisinin düşük olması dikkat çekti. Son sezonlarda iç sahada 45 binin üzerinde seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı.
RAMS PARK'TA SKOR TABELALARI YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarının yenileme çalışmalarını tamamladı. Kuzey Tribünü'nde yer alan ve eskisine göre üç kat büyüyen (240 metrekare) yeni skorbord, maç bilgileriyle birlikte reklam gösterimlerine de olanak sağlayacak. Kulüp, yeni LED ekranlardan ek gelir elde etmeyi hedefliyor.
BURAK YILMAZ CEZASI NEDENİYLE KULÜBEDE YER ALMADI
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle karşılaşmada saha kenarında yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Yılmaz, maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
GAZİANTEP FK'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Gaziantep FK, Galatasaray karşısına; Zafer Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekipte cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara forma giyemezken, teknik direktör Burak Yılmaz bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'a görev verdi.