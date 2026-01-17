Terör örgütü YPG’ye IKBY modeli devrede: Erbil'de kirli masa
Barzaniler, ABD ve terör elebaşlarını Erbil’de aynı masada buluşturdu. “Adem-i merkeziyetçilik” adı altında özerklik planı yeniden sahneye konulurken, Takvim’in aylar önce deşifre ettiği “IKBY modeli”nin Suriye’ye taşınmak istendiği bir kez daha ortaya çıktı.
Takvim'in aylar öncesinden "YPG'ye IKBY modeli hazırlanıyor" diyerek deşifre ettiği plan, Erbil'de bir kez daha sahneye kondu. Barzaniler, "Yeni Suriye" söylemi altında ABD heyeti ve terör örgütü SDG elebaşlarını aynı masada buluşturdu.
Suriye'nin kuzeyinde "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik hedefleyen terör örgütü YPG/SDG'ye siyasi zemin açma girişimleri, Erbil ve Pirmam'da düzenlenen görüşmelerle yeni bir aşamaya taşındı. Barzani kanadı, ABD'li yetkililer ile terör örgütü temsilcilerini aynı çatı altında ağırladı.
MASADA KİMLER VAR?
Erbil'de kurulan masada; ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Thomas Barrack, ABD Erbil Başkonsolosu Wendy Green ve ABD'nin Suriye'deki Kuvvetleri Komutanı General Kevin Lambert yer aldı. Masanın diğer tarafında ise terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) elebaşı Mazlum Abdi, terörist başı İlham Ahmed ile ENKS Başkanı Muhammed İsmail bulundu.
Resmi açıklamalarda görüşmenin gündemi "Suriye'deki krizin çözümü, şiddetin önlenmesi ve barışın tesisi" olarak sunulsa da, satır aralarında "Yeni Suriye", "sahada atılacak somut adımlar" ve "diyalog" vurguları öne çıktı. Bu ifadelerin, YPG'nin silah bırakmadan siyasi statü kazanma hedefini meşrulaştırma çabasının parçası olduğu değerlendirildi.
MACRON TEMASI: ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI
Erbil'deki temas trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Barzani kanadı, terör elebaşlarının ağırlandığı görüşmeler öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temas kurdu. Görüşmede, "Suriye'nin gelecekteki anayasasında Kürt halkının hakları" vurgusunun öne çıkarılması, Erbil'de kurulan masanın yalnızca bölgesel değil, uluslararası destek arayışıyla da şekillendirildiğini ortaya koydu. Bu söylemin, YPG/SDG'nin özerklik taleplerine dış meşruiyet kazandırma girişimi olduğu yorumları yapıldı.
TAKVİM AYLARDIR UYARIYOR: HEDEF IKBY MODELİ
Erbil'de ortaya çıkan bu tablo, Takvim'in ısrarlı yayınlarını bir kez daha doğruladı. Takvim, 20 Kasım'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Duhok'ta kravat takarak özerklik talep etmesini "YPG'ye IKBY modelinin altyapısı mı?" manşetiyle gündeme taşımıştı.
O süreçte Barzani cephesinin, YPG'nin silah bırakmaması yönünde telkinlerde bulunduğu ve "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması hayati önem taşıyor" yaklaşımını savunduğu ortaya çıkmıştı. Yine Takvim, "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" görüşünün açık şekilde dile getirildiğini ve özerklik taleplerine siyasi destek verildiğini kamuoyuna duyurmuştu.
PETROL ŞARTI, FEDERAL YAPI HESABI
Suriye petrollerinin önemli bölümünü kontrol eden YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, Şam'la olası müzakereler için "paranın adil bir şekilde dağıtılması" şartını öne sürmesi, "adem-i merkeziyetçilik" söyleminin arkasındaki gerçek hedefi bir kez daha gözler önüne sermişti. Uzmanlara göre bu talepler, Suriye'nin kuzeyinde fiili bir federal yapı oluşturma ve terör örgütünün silahlı varlığını kalıcı hale getirme amacını taşıyor.
Barzani–YPG–ABD hattında yoğunlaşan görüşme trafiği, "IKBY modeli"nin Suriye'ye uyarlanması yönündeki planların yeniden masaya sürüldüğünü gösterirken, Erbil'de kurulan bu masanın söz konusu senaryonun merkez üssü haline getirildiği değerlendiriliyor.