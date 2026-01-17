Terör örgütü YPG’ye IKBY modeli devrede: Erbil'de kirli masa

MACRON TEMASI: ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI Erbil'deki temas trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Barzani kanadı, terör elebaşlarının ağırlandığı görüşmeler öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temas kurdu. Görüşmede, "Suriye'nin gelecekteki anayasasında Kürt halkının hakları" vurgusunun öne çıkarılması, Erbil'de kurulan masanın yalnızca bölgesel değil, uluslararası destek arayışıyla da şekillendirildiğini ortaya koydu. Bu söylemin, YPG/SDG'nin özerklik taleplerine dış meşruiyet kazandırma girişimi olduğu yorumları yapıldı.

Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKKnın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiyeyi bilgilendirdi TAKVİM AYLARDIR UYARIYOR: HEDEF IKBY MODELİ Erbil'de ortaya çıkan bu tablo, Takvim'in ısrarlı yayınlarını bir kez daha doğruladı. Takvim, 20 Kasım'da YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Duhok'ta kravat takarak özerklik talep etmesini "YPG'ye IKBY modelinin altyapısı mı?" manşetiyle gündeme taşımıştı. O süreçte Barzani cephesinin, YPG'nin silah bırakmaması yönünde telkinlerde bulunduğu ve "Yönetimin adem-i merkeziyetçi olması hayati önem taşıyor" yaklaşımını savunduğu ortaya çıkmıştı. Yine Takvim, "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" görüşünün açık şekilde dile getirildiğini ve özerklik taleplerine siyasi destek verildiğini kamuoyuna duyurmuştu.