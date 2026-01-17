Trabzonspor genç yıldızın transferini bitiriyor! 3'lü taarruz başladı
Süper Lig'in ikinci yarısında iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Trabzonspor, transferde düğmeye bastı. Bordo mavililer, Parma forması giyen Mathias Lovik için anlaşma noktasına gelirken imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca Fransa'dan Krepin Diatta ve Keito Nakamura ile Portekiz'den Taichi Fukui'yi de listesinde bulunduruyor. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
Süper Kupa'da aldığı Galatasaray yenilgisi sonrasında sezonun ikinci devresine ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanan Trabzonspor, bir taraftan transfer mesaisine de devam ediyor. Gündemde 4 oyuncu yer alıyor. Biri imza aşamasına geldi.
TRABZONSPOR'DA DANYLO SIKAN İÇİN TRANSFER TRAFİĞİ
Ara transfer dönemi çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdüren Trabzonspor'da Danylo Sikan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte ayrılık ihtimali bulunan Ukraynalı futbolcu için Belçika temsilcisi Anderlecht'in resmi temaslara başladığı öğrenildi.
ANDERLECHT'TEN İLK TEKLİF GELDİ
Belçika ekibi Anderlecht'in, Danylo Sikan transferi için Trabzonspor'a ilk teklifini sunduğu aktarıldı. Anderlecht'in, 23 yaşındaki futbolcu için bordo-mavili kulübe 4 milyon euro önerdiği ifade edildi. Bu teklifin ardından iki kulüp arasında pazarlık sürecinin başladığı belirtildi.
TRABZONSPOR'UN TALEBİ NET
Trabzonspor yönetiminin ise Anderlecht'e yanıt olarak şartlarını masaya koyduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, Ukraynalı oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay talep ettiği kaydedildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Taraflar arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor. İki kulübün de rakamlar üzerinde temaslarını sürdürdüğü, pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanmasının ve sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.
SIKAN'IN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Trabzonspor cephesinde Danylo Sikan'ın geleceğiyle ilgili kararın, Anderlecht ile yürütülen görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacağı ifade ediliyor. Bordo-mavili kulübün, transfer sürecini kulübün en az zararla atlatmak istediği öğrenildi.
İKİNCİ İMZA YOLDA!
Bordo mavili ekip, Chiuike Nwaiwu transferi sonrasındaki ikinci imzasını attırmaya hazırlanıyor. Yönetim, birçok sol bek oyuncusunu gündemine aldıktan sonra Parma'da forma giyen Mathias Lovik için girişimlere başladı ve İtalyan temsilcisiyle anlaşmaya vardı.
3 MİLYON EURO BONSERVİS
Molde'de yakaladığı çıkışın ardından Parma'ya 6 milyon euro ücretle transfer olan 22 yaşındaki sol bek, beklentileri karşılayamadı. Trabzonspor'un ise bu bedelin yarısına süreci tamamlaması bekleniyor.
HAFTA İÇİNDE TRABZON'A GELECEK
Kanat bek profili çizen ve sol kanatın yanı sıra sağında da forma giyen Lovik, çok yönlü bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Genç oyuncunun hafta içi şehre gelmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
TRABZONSPOR KIŞ TRANSFERİNDE VİTES YÜKSELTTİ
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, kış transfer dönemine iddialı bir giriş yaptı. Bordo-mavili ekip, özellikle orta saha ve kanat bölgelerinde yaşanan ihtiyaç doğrultusunda kapsamlı bir transfer operasyonu başlattı.
FATİH TEKKE'NİN RAPORU DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Karadeniz temsilcisi hem Süper Lig yarışında hem de sezonun ikinci yarısındaki hedefler doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetimin, transfer sürecini çok yönlü ve titiz bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.
İLK HEDEF KREPIN DIATTA
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer piyasasında hareketlilik yaşanırken, Monaco forması giyen Krepin Diatta bordo-mavililerin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından takip ettiği Senegalli futbolcu, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle fırsat transferi olarak görülüyor.
Trabzonspor yönetiminin, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Diatta, sağ bek ve sol kanatta da görev alabilmesiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor.
AVRUPA TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Krepin Diatta, turnuvada oynanan tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimine sahip olan Senegalli futbolcu, bu organizasyonlarda toplam 32 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Monaco'nun ara transfer döneminde oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtilirken, Diatta'nın Afrika Uluslar Kupası final maçının ardından geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un da Fransız kulübünden oyuncunun şartlarıyla ilgili resmi bilgi aldığı kaydedildi.
ORTA SAHADA GÖZLER TAICHI FUKUI'DE
Trabzonspor'un transfer planlamasında orta saha hattı için de dikkat çeken isimler yer alıyor. Bordo-mavililerin, Portekiz temsilcisi Arouca'da forma giyen Taichi Fukui'yi yakından takip ettiği belirtildi. Sezon başında da gündeme gelen 21 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, bu kez daha güçlü bir aday olarak öne çıktı.
Bu sezon Arouca formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev alan Fukui, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bayern Münih II altyapısından yetişen genç futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fukui'nin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
KANAT HATTINDA KEITO NAKAMURA TAKİBİ
Trabzonspor'un listesinde yer alan bir diğer isim ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te forma giyen Keito Nakamura oldu. Sol kanatta görev yapan Japon futbolcu, bu sezon Ligue 2'de 13 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
8 milyon euro piyasa değerine sahip olan Nakamura için temasların sürdüğü, bordo-mavili yönetimin transfer şartlarını araştırdığı bildirildi.
TRABZONSPOR'DA GÖZLER TRANSFERDE
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da, özellikle Diatta, Fukui ve Nakamura dosyalarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.