Trabzonspor genç yıldızın transferini bitiriyor! 3'lü taarruz başladı

Kanat bek profili çizen ve sol kanatın yanı sıra sağında da forma giyen Lovik, çok yönlü bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Genç oyuncunun hafta içi şehre gelmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Trendyol Süper Lig 'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, kış transfer dönemine iddialı bir giriş yaptı. Bordo-mavili ekip, özellikle orta saha ve kanat bölgelerinde yaşanan ihtiyaç doğrultusunda kapsamlı bir transfer operasyonu başlattı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Karadeniz temsilcisi hem Süper Lig yarışında hem de sezonun ikinci yarısındaki hedefler doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetimin, transfer sürecini çok yönlü ve titiz bir şekilde yürüttüğü ifade ediliyor.

İLK HEDEF KREPIN DIATTA

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer piyasasında hareketlilik yaşanırken, Monaco forması giyen Krepin Diatta bordo-mavililerin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından takip ettiği Senegalli futbolcu, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle fırsat transferi olarak görülüyor.

Trabzonspor yönetiminin, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Diatta, sağ bek ve sol kanatta da görev alabilmesiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor.