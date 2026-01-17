Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM'e konuştu: "Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak"
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında en net açıklama, yakın dostu olan ünlü oyuncu Hamdi Alp'ten geldi. TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulunan Hamdi Alp, hastalığın asıl nedeninin "yanlış diyet" olduğunu doğruladı. Alp, Ufuk Özkan'ın durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Uygun donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak." dedi. Öte yandan Hamdi Alp, Ufuk Özkan ile dostluklarının çok eskiye dayandığını belirterek unutamadığı bir anısını TAKVİM'e anlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: