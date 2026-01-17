Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM'e konuştu: "Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak"

DONÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Merak edilen donör arayışı sürecine de değinen Alp, aile içi taramaların olumsuz sonuçlandığını belirtti:"Kardeşinin ve yakın akrabalarından birkaç tane uygun kan grubu olan vardı, onlarda uyum sağlanmadı. O yüzden şimdi işte yakın çevreye bakıyoruz. Organ mafyacılığının önüne geçmek amacıyla ülkemizde bir kanun var. O yüzden donör uysa bile, yakın bir ilişki ya da işte herhangi bir arkadaşlık, tanışıklık daha öncesinde olmadığı için heyetten ret yedi bu.

Dolayısıyla şimdi biz de hem sektörden hem Ufuk'un ilişkisi olan çevreden yardım bekliyoruz. O yüzden şu an onu yaymaya çalışıyoruz hani en azından Ufuk'u tanıyan, Ufuk'la işte bir mazisi olan, geçmişi olan kişilerde eğer bir uygunluk olursa bu iş olacak gibi yani."