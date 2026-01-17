PODCAST CANLI YAYIN

Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM'e konuştu: "Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak"

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında en net açıklama, yakın dostu olan ünlü oyuncu Hamdi Alp'ten geldi. TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulunan Hamdi Alp, hastalığın asıl nedeninin "yanlış diyet" olduğunu doğruladı. Alp, Ufuk Özkan'ın durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Uygun donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak." dedi. Öte yandan Hamdi Alp, Ufuk Özkan ile dostluklarının çok eskiye dayandığını belirterek unutamadığı bir anısını TAKVİM'e anlattı.

Başta "Geniş Aile" olmak üzere birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için uygun donör bekleyişini sürdürüyor.

HASTANE ZİYARETİ SONRASI TAKVİM'E AÇIKLADI

Hastanede tedavisi devam eden Özkan'ı zor gününde sanatçı dostları yalnız bırakmıyor. Son olarak meslektaşı ve yakın arkadaşı Hamdi Alp, Özkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş'ın sorularını yanıtlayan Alp, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

"DONÖR BULUNANA KADAR HASTANEDEN ÇIKMAYACAK"
Ufuk Özkan'ın moralinin yerinde olduğunu ancak durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Hamdi Alp, donör bulunana kadar sürecin hastanede devam edeceğini söyledi. Alp, "Tehlike tabii var, şu an o yüzden hastanede. Yani hastaneden çıkmayacak donör bulunana kadar. Morali yerinde ama tabii durumu ciddi"dedi.

DONÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR
Merak edilen donör arayışı sürecine de değinen Alp, aile içi taramaların olumsuz sonuçlandığını belirtti:"Kardeşinin ve yakın akrabalarından birkaç tane uygun kan grubu olan vardı, onlarda uyum sağlanmadı. O yüzden şimdi işte yakın çevreye bakıyoruz. Organ mafyacılığının önüne geçmek amacıyla ülkemizde bir kanun var. O yüzden donör uysa bile, yakın bir ilişki ya da işte herhangi bir arkadaşlık, tanışıklık daha öncesinde olmadığı için heyetten ret yedi bu.

Dolayısıyla şimdi biz de hem sektörden hem Ufuk'un ilişkisi olan çevreden yardım bekliyoruz. O yüzden şu an onu yaymaya çalışıyoruz hani en azından Ufuk'u tanıyan, Ufuk'la işte bir mazisi olan, geçmişi olan kişilerde eğer bir uygunluk olursa bu iş olacak gibi yani."

HASTALIĞIN SEBEBİ YANLIŞ DİYET
Hamdi Alp, Ufuk Özkan'ın hastalığının sebebinin "yanlış diyet"olduğunu net bir dille doğruladı ve "Halk arasında hep sirozla ilgili genel bilgi insanların hep alkol içenlerin başına geldiğiyle alakalıdır ama hiç hayatında ağzına alkol sürmeyen insanlar da siroza yakalanabiliyor. O uyguladığı yanlış diyet yüzünden oldu maalesef." dedi.

DOKTORU UMUTLU: "4 KİŞİDEN BİRİ UYUYOR"
Tüm zorluklara rağmen umutlu olduklarını belirten Alp, Özkan'ın doktorunun görüşlerini de paylaştı: "Doktoru da umutlu. 'Normalde gelen 4 kişiden biri mutlaka uygun oluyor bu tarz vakalarda' dedi. Yani bulunmayacağına dair bir şey yok. Ama işte tek mesele çevreden birinin olması."

UFUK ÖZKAN'LA UNUTAMADIĞI ANISI: "BENİM İÇİN BİR SAAT STAND-UP YAPTI"
Hamdi Alp, Ufuk Özkan'lan olan unutamadığı bir anısını da TAKVİM'e açıkladı. Alp, Ufuk Özkan'la konsevatuar zamanından tanıştıklarını belirterek, "Dünya yeteneklisi bir adam. Sahnede devleşen. Zaten bütün Türkiye de o yüzden seviyor yani adamı. Bir gün mesela setteydim. Bursa'ya oyuna gitmem gerekiyordu, setten geç çıktım. Oyuna bir saat geç kaldım. Beni o bir saat geç kaldığım süre içerisinde sağ olsun tek başına çıkıp bir stand-up gösterisi yaptı. Bir saat geç oynadık oyunu." dedi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Son olarak Ufuk Özkan'ın sevenlerine seslenen Hamdi Alp,"Sevenleri dua etsinler. Yani moral olsunlar ona, yeter bence. Kanı uyuşan, tanıdık bir arkadaşımız çıkarsa çok mutlu olacağız"diyerek sözlerini noktaladı.