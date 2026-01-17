PKK/YPG'de Suriye paniği: Çözülme sonrası Türkiye'yi suçladılar
Suriye’de “Terörsüz Suriye” hedefiyle yürütülen operasyonlar sonrası sahada alan kaybeden terör örgütü PKK/YPG’de panik ve çözülme derinleşti. Batı’dan beklediği desteği alamayan örgüt, Halep’te yaşadığı gerilemeyi Türkiye’yi hedef alan asılsız suçlamalar ve tehdit diliyle örtmeye çalıştı.
Suriye'de "Terörsüz Suriye" hedefiyle başlatılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK/YPG'de çözülme ve panik baş gösterdi. Batılı sahiplerinden beklediği desteği bulamayan ve geçtiğimiz günlerde sempatizanlarını ABD üslerine saldırtacak kadar köşeye sıkışan örgüt, yaşadığı hezimeti Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamalarla örtmeye çalıştı.
Suriye sahasında alan kaybeden ve örgüt içindeki kopuşların önüne geçemeyen terör örgütü PKK/YPG, en büyük destekçisi olarak gördüğü ABD ve Batı'dan beklediği desteği bulamadı. Örgüt içindeki çözülme sürerken, PKK elebaşlarından Helin Ümit, örgüt medyasına yaptığı açıklamalarda terör örgütünün içinde bulunduğu zor durumu ve paniği itiraf niteliğinde sözlerle dışa vurdu. Ümit, sahadaki başarısızlıklarını gizlemek adına doğrudan Türkiye'yi hedef aldı.
HALEP HEZİMETİNE "ORTAK PLAN" KILIFI
Halep'teki sözde Kürt mahallelerinde örgütün kontrolü kaybetmesini değerlendiren terör örgütü PKK yöneticisi Helin Ümit, yaşanan hezimeti komplo teorileriyle açıkladı. Halep saldırılarının "Türkiye, Şam ve İsrail'in ortak planı" olduğunu iddia eden Ümit, Türkiye'nin bölgedeki gücüne şu sözlerle işaret etti:
"Belli ki böyle bir saldırıyı Ahmed Şara yönetimi kendi başına düzenlemedi. Bu saldırı gerçekleştiğinde Fransa'da Şam yönetimiyle İsrail'in görüşmeleri olduğu ifade ediliyor. Aslında Şam yönetimiyle Türkiye'deki yönetim birbirine angaje olmuş durumda. Şam'ı Türkiye yönetiyor denilebilir."
Türk medyasının operasyonları bir zafer olarak duyurmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Ümit, "Türk medyası da bu saldırıyı sanki bir zafermiş gibi, Kürt güçlerinin zayıflatılmasını zil takıp oynayacak şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı.
"SÖZ VEREREK ÇIKARDILAR" İTİRAFI
Örgütün 1 Nisan 2025 tarihinde yapılan mutabakatla Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmek zorunda kaldığını anımsatan Ümit, Batılı güçlere ve muhataplarına sitem etti. Örgütün kandırıldığını savunan Ümit, "Önemli bir gücü söz vererek, istismar ederek çıkarmışsın; kalanları da katletmişsin. Bu bizzat DEAŞ zihniyetidir"değerlendirmesinde bulundu.
"RUHSAL KOPUŞ" UYARISI VE TEHDİT DİLİ
Köşeye sıkışan örgüt, tabanını bir arada tutabilmek adına mağduriyet söylemine sarıldı. Halep'teki çatışmalarda ölen "Deniz" kod adlı bir terör örgütü üyesinin cenazesine yönelik muameleye değinen Ümit, Türkiye ve yerel güçleri tehdit etti.
sözde kafa kesme görüntüleri ve gençlere yönelik muamelelerin Kürt toplumunda büyük bir öfkeye yol açtığını öne süren Ümit, bu durumun örgüt tabanında"ulusal bir ruha"dönüştüğünü iddia etti. Örgüt içindeki çözülmeyi durdurmak istercesine konuşan Ümit, "Bu öfkeden korksunlar; bu sadece bir tepki değil, ruhsal bir kopuştur"dedi.