PKK/YPG'de Suriye paniği: Çözülme sonrası Türkiye'yi suçladılar

Suriye 'de "Terörsüz Suriye" hedefiyle başlatılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK /YPG'de çözülme ve panik baş gösterdi. Batılı sahiplerinden beklediği desteği bulamayan ve geçtiğimiz günlerde sempatizanlarını ABD üslerine saldırtacak kadar köşeye sıkışan örgüt, yaşadığı hezimeti Türkiye 'ye yönelik asılsız suçlamalarla örtmeye çalıştı.

Suriye sahasında alan kaybeden ve örgüt içindeki kopuşların önüne geçemeyen terör örgütü PKK/YPG, en büyük destekçisi olarak gördüğü ABD ve Batı'dan beklediği desteği bulamadı. Örgüt içindeki çözülme sürerken, PKK elebaşlarından Helin Ümit , örgüt medyasına yaptığı açıklamalarda terör örgütünün içinde bulunduğu zor durumu ve paniği itiraf niteliğinde sözlerle dışa vurdu. Ümit, sahadaki başarısızlıklarını gizlemek adına doğrudan Türkiye'yi hedef aldı.

Halep’te Bozguna Uğrayan PKK’dan İtiraf Gibi Sözler: Bizi Kandırıp Attılar! (AA)

HALEP HEZİMETİNE "ORTAK PLAN" KILIFI

Halep'teki sözde Kürt mahallelerinde örgütün kontrolü kaybetmesini değerlendiren terör örgütü PKK yöneticisi Helin Ümit, yaşanan hezimeti komplo teorileriyle açıkladı. Halep saldırılarının "Türkiye, Şam ve İsrail'in ortak planı" olduğunu iddia eden Ümit, Türkiye'nin bölgedeki gücüne şu sözlerle işaret etti:

"Belli ki böyle bir saldırıyı Ahmed Şara yönetimi kendi başına düzenlemedi. Bu saldırı gerçekleştiğinde Fransa'da Şam yönetimiyle İsrail'in görüşmeleri olduğu ifade ediliyor. Aslında Şam yönetimiyle Türkiye'deki yönetim birbirine angaje olmuş durumda. Şam'ı Türkiye yönetiyor denilebilir."

Türk medyasının operasyonları bir zafer olarak duyurmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Ümit, "Türk medyası da bu saldırıyı sanki bir zafermiş gibi, Kürt güçlerinin zayıflatılmasını zil takıp oynayacak şekilde anlatıyor" ifadelerini kullandı.