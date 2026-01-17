Deyr Hafir'de tekbir sesleri! Suriyelilerden Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG/SDG'nin püskürtüldüğü Deyr Hafir'de tekbir sesleri yankılanıyor. A haber dünyada bir ilke imza atarken Deyr Hafir sakinleri Türkiye'ye teşekkür etti. A haber'in gelişmeleri herkesten önce yayımladığını ve bölgeden bir an olsun ayrılmadığını söyleyen bir Deyr Hafir sakini "Biz meydanlardayız görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a, bütün Türk vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani sizle biz aynıyız. Suriye ve Türkiye bir." şeklinde konuştu.
Suriye ordusu Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgeleri tek tek ele geçiriyor. Teröristler ise Fırat Nehri'nin doğusuna doğru kaçıyor.
Ordu Deyr Hafir ve Meskene bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Deyr Hafir'de Suriyeliler işgalden kurtuluşu tekbirlerle kutluyor.Dünya medyasında ilk: A Haber Deyr Hafir'de
DEYR HAFİR'DE TEKBİR SESLERİ
Deyr Hafir sakinleri teröristlerin bölgeden püskürtülmesini tekbirlerle kutluyor.
TÜRKİYE'YE VE AHABER'E ÖZEL TEŞEKKÜR
Ahaber bölgeden ilk görüntüleri aktarırken Deyr Hafirli bir Suriyeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve bölgeden ayrılmayan, gelişmeleri ilk elden aktaran Ahaber Muhabiri Mehmet Geçgel'e teşekkür etti.
"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"
Deyr Hafir sakini"Millet herkes sevnimiş. Herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor, seviniyor. Çok şükür Deyr Hafir'e girdik. Mehmet Abi iyi bir adamdır. İlk o girdi. Suriye haberi daha girmedi. Biz meydanlardayız görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a, bütün Türk vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani sizle biz aynıyız. Suriye ve Türkiye bir."şeklinde konuştu.