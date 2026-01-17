Deyr Hafir'de tekbir sesleri! Suriyelilerden Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Ahaber Deyr Hafir'de

TÜRKİYE'YE VE AHABER'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Ahaber bölgeden ilk görüntüleri aktarırken Deyr Hafirli bir Suriyeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve bölgeden ayrılmayan, gelişmeleri ilk elden aktaran Ahaber Muhabiri Mehmet Geçgel'e teşekkür etti.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Deyr Hafir sakini"Millet herkes sevnimiş. Herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor, seviniyor. Çok şükür Deyr Hafir'e girdik. Mehmet Abi iyi bir adamdır. İlk o girdi. Suriye haberi daha girmedi. Biz meydanlardayız görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a, bütün Türk vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani sizle biz aynıyız. Suriye ve Türkiye bir."şeklinde konuştu.