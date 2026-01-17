Hatay’dan Özgür Özel’e tarihi rest: "Bu şehir hırsızı da çalışanı da iyi bilir!"
Yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in Hatay ziyareti tartışma yarattı. Asrın felaketinden üç yıl sonra bölgeye gelen Özel’in, devletin yaptığı konutları eleştirmesine Hüseyin Yayman, “Deprem turisti bile olmadınız; siz iç çekişmelerle meşgulken biz sahadaydık” sözleriyle tepki gösterirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise “Bu şehirde çirkin siyaset istemiyoruz; Hataylı hırsızı da çalışanı da iyi bilir” diyerek tepkisini dile getirdi.
"Kendi belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları karşısında sessizliğe bürünen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Hatay ziyareti 'siyasi şov' eleştirilerini beraberinde getirdi. Devletin bölgedeki yeniden imar çalışmalarını hedef alarak gündem değiştirmeye çalışmakla suçlanan Özel, afetzedelerin en zor günlerinde sahada bulunmayıp miting için Hatay'a gelmesi tepki çekti. CHP'li belediyelerin bölgeye yönelik hizmet eksikliği tartışılırken, Özel'in yürütülen çalışmaları karalamaya dönük ifadeleri sosyal medyada da'siyasi istismar' olarak nitelendirildi."
HATAY'A "GEÇ KALMIŞ ZİYARET"
Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Hatay'a yıllar sonra miting için gelen Özel'in açıklamalarına, Hüseyin Yayman sert sözlerle karşılık verdi. Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP liderini Hatay'ı geç hatırlamakla suçladı.
Yayman açıklamasında,
"Sayın Özgür Özel, Unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel! Zararın neresinden dönerseniz kardır! Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti; Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz."ifadelerini kullandı.
"SİZ MEŞGULDÜNÜZ, BİZ SAHADAYDIK"
CHP'nin Hatay'a yönelik vaatlerini yerine getirmediğini savunan Yayman, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
"Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız! Bir kreş yapmadınız! Bir ev de, bir sağlık ocağı da."
Özel'e doğrudan çağrıda bulunan Yayman,"Sayın Özel Elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de, yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz."dedi.
"DEPREM TURİSTİ OLARAK DAHİ GELMEDİNİZ"
Açıklamasında sert ifadeler kullanan Yayman, CHP liderinin tutumunu inandırıcılıktan uzak bulduğunu belirterek,"Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."değerlendirmesinde bulundu.
Yayman, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde; AK Parti ve Cumhur İttifakı, planlı, kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışarak deprem bölgemizi ayağa kaldırdı. Hatay, azimle ve inançla, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden dirildi. Hatay asla unutulmadı." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın sonunda ise Özel'e yönelik eleştirilerini şu sözlerle tamamladı:
"Sayın Özel Deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Camii çok iyi biliyor…"
"ÇİRKİN SİYASET İSTEMİYORUZ"
AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Özgür Özel'in Hatay'daki mitinginde dile getirdiği,
"Son seçimlerde Hatay'da talihsizlikler yaşadık. Hatalar yaptık ve Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanırken maalesef Hatay'ı kaybettik. Hatay'ı duyduk, kusurumuzu bildik. Bundan sonrası için ilk seçimde, Hatay'ı bir daha bırakmamak üzere, Hatay'a sarılmaya geliyoruz."
sözlerine sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öntürk, Özel'in ifadelerini eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:
"Sn. Özgür Özel, devletimizin asrın inşasıyla küllerinden yükselen Hatay'ımızda misafirimizsiniz. 15 ilçeye ayrım yapmadan hizmet ettiğimiz bu şehirde çirkin siyaseti istemiyoruz. Hataylılar'a sorun; Size hırsızı da çalışanı da anlatacaktır."