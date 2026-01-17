Hatay’dan Özgür Özel’e tarihi rest: "Bu şehir hırsızı da çalışanı da iyi bilir!"

"Kendi belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları karşısında sessizliğe bürünen CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in, üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Hatay ziyareti 'siyasi şov' eleştirilerini beraberinde getirdi. Devletin bölgedeki yeniden imar çalışmalarını hedef alarak gündem değiştirmeye çalışmakla suçlanan Özel, afetzedelerin en zor günlerinde sahada bulunmayıp miting için Hatay'a gelmesi tepki çekti. CHP'li belediyelerin bölgeye yönelik hizmet eksikliği tartışılırken, Özel'in yürütülen çalışmaları karalamaya dönük ifadeleri sosyal medyada da'siyasi istismar' olarak nitelendirildi."

HATAY'A "GEÇ KALMIŞ ZİYARET"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Hatay'a yıllar sonra miting için gelen Özel'in açıklamalarına, Hüseyin Yayman sert sözlerle karşılık verdi. Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP liderini Hatay'ı geç hatırlamakla suçladı.

Yayman açıklamasında,

"Sayın Özgür Özel, Unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel! Zararın neresinden dönerseniz kardır! Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti; Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz."ifadelerini kullandı.

"SİZ MEŞGULDÜNÜZ, BİZ SAHADAYDIK"

CHP'nin Hatay'a yönelik vaatlerini yerine getirmediğini savunan Yayman, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız! Bir kreş yapmadınız! Bir ev de, bir sağlık ocağı da."

Özel'e doğrudan çağrıda bulunan Yayman,"Sayın Özel Elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de, yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz."dedi.