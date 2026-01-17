Yine ademi merkeziyetçilik sakızı mı? PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "muğlak" mesaj
Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın sahada teyit edilmesini ve Suriye'yi merkeze alan TBMM raporu için geri sayım sürerken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan gelen mesaj dikkatleri kullanılan dile çevirdi. “Demokratik Birlik İnisiyatifi Kongresi”ne mesaj gönderen Öcalan'ın "Yerelden güç alan yapı" ve "merkezi ulus-devlet kalıplarının aşılması" vurguları içeren açıklaması SDG/YPG’nin uzun süredir savunduğu adem-i merkeziyetçi söyleme benzetildi.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya girilirken, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı ortak rapor için geri sayım başladı.
PKK'nın silah bırakma sürecinin sahada teyit edilmesini esas alan raporda, "önce silah bırakma sonra yasal düzenleme" ilkesi benimsenirken, af ve umut hakkı kesin biçimde kapsam dışı bırakıldı.
RAPOR İÇİN GERİ SAYIM
Türk-Kürt kardeşliği ve toplumsal bütünleşme vurgusunun öne çıkacağı metnin, Suriye'de SDG/YPG'nin mutabakata uyumu şartıyla önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.
PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'DAN MUĞLAK ÇIKIŞ
Bu kritik süreçte Suriye ordusunun SDG'yi Fırat'ın doğusuna doğru sıkıştırdığı bir tabloda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan muğlak ifadeler içeren yeni bir açıklama geldi.
YİNE ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK SAKIZI MI?
"Demokratik Birlik İnisiyatifi Kongresi"ne mesaj gönderen Öcalan, açıklamasında merkezi ulus-devlet yapısını dışlayan, yerelden güç alan bir birlik anlayışını savundu. Öcalan, bu yapının tekçi ve merkeziyetçi modelleri değil, demokratik katılımı esas alan bir toplumsal örgütlenmeyi ifade ettiğini ileri sürdü.
"Kürdistan'ın dört parçada bölünmüşlüğü tarihsel bir gerçektir." iddiasında bulunan Öcalan Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi işaret ederek her parçanın kendi koşullarına göre farklı birlik modelleri geliştirebileceğini öne sürdü.
MUĞLAK ÇIKIŞ SÜREÇLE NE KADAR ÖRTÜŞÜYOR?
Ancak kullanılan kavramların, SDG/YPG'nin uzun süredir savunduğu adem-i merkeziyetçi taleplerle örtüşmesi kafaları karıştırdı. Özellikle silah bırakma ve Suriye odaklı ilerleyen Terörsüz Türkiye sürecinde, muğlak bulunan çıkışın sahadaki denklemi nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
İşte Öcalan'ın PKK'ya yakın yayın organları tarafından servis edilen o mesajı:
"Demokratik Birlik İnsiyatifi Kongresi'ne…
Demokratik ulusal birlik, halkın ve toplulukların özgür iradesine dayanan, gönüllü ve çoğulcu bir birlik anlayışıdır. Bu birlik, tekçi ve merkezî ulus-devlet kalıplarını değil, yerelden güç alan, demokratik katılımı esas alan bir toplumsal örgütlenmeyi ifade eder.
Gücünü iktidarlaşmaktan değil toplumsallaşmaktan alır.
Kürdistan'ın dört parçada bölünmüşlüğü tarihsel bir gerçektir. Her parçanın özgün koşulları dikkate alınarak farklı yöntemler birlikler geliştirilebilir. Parçalar arası birlik, devletçi iktidar anlayışı hedefiyle değil, demokratik ulus anlayışı temelinde kurulmalıdır.
Kürt sorununun çözümü ve demokratik birliği, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki tüm halkların özgürlük ve barış arayışıyla birlikte ele alındığında anlam kazanır.
Kalıcı birlik zorla değil, eşitlik, karşılıklı tanıma ve ortak yaşam iradesiyle mümkündür. Bu yüzden birlik olmanın özellikle demokratik karekterine vurgu yapmayı gerekli görüyorum. Bu çalışmalar yürütülürken şüphesiz demokratik siyaset ve demokratik toplum örgütlülüğü bu yürüyüşün temel yoludur.
Bu kongrenin, demokratik birliğin ilke ve hedeflerini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyorum.
Hepinizi bitmeyen sevgimle selamlıyorum."