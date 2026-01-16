Son dakika: Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı! "Alnım açık, başım dik" diyerek mücadeleyi desteklemişti
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen ve "Alnım açık, başım dik!" diyen Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı.
"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK" DEMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum"ifadelerini kullanmıştı.
Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."
TEST SONUÇLARI ÇIKTI: NEGATİF!
Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun test sonucu negatif çıktı.
OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA: "UYUŞTURUCU OPERASYONUNA DESTEĞİM DEVAM EDECEK"
Test sonucu negatif çıkan Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaynarca, uyuşturucu operasyonlarına olan desteğinin sonuna kadar devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum.
"Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin.
Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla."