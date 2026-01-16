Diyarbakır'da petrol heyecanı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Gabar'ı 3'e katlayabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni doğal gaz keşifleri, nadir elementler ve Türkiye'ye inşa edilecek nükleer santraller hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'e konuk olan Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2026'da yeni anlaşmaların olduğu bir döneme giriyoruz. Yılın 16. günü ama 2026'ya iki anlaşmayla girdik. Malumunuz bir tanesini yine yılın ilk günlerinde açıkladığımız Azerbaycan'dan yeni doğal gaz Anlaşması uzun dönemli 2029 yılından başlayacak. Bir tanesi de Exxon Mobil'de Türkiye petrollerini ortak arama anlaşması.

Azerbaycan bizim için önemli bir doğal gaz tedarikçisi. Türkiye'nin artan bir doğal gaz talebi var. Öncelikle kendi gazımızın üretimi arttırmaya uğraşıyoruz. 2026 kendi gazımızı üretimini artırdığımız bir yıl olacak. Onun dışında dışarıdan tedarik ettiğimiz gazı en uygun kaynaktan en ucuz şekilde almaya çalışıyoruz. Azerbaycan bizim yıllardır gaz tedarik ettiğimiz için önemli bir ülke. Bakü - Tiflis - Erzurum TANAP boru hatları ile Azerbaycan'dan önemli miktarda gaz alıyoruz. Biz bunu 2029'un ötesine taşıyacak 2,25 miyar metreküplük bir anlaşmayı Ocak ayında imzaladık.

2025 biraz LNG yılı oldu. Uzun dönemli LNG anlaşmaları yaptık. ABD LNG'sinde 2040'larak kadar uzanan anlaşmalar yaptık. Biz ucuz LNG bulduğumuzda değerlendireceğiz. Benzer şekilde açıkçası bu LNG anlaşmaları 2026'da devam edecek. Yani biz uygun kaynak bulduğumuzda, ucuz LNG bulduğumuzda bununla ilgili anlaşmaları hayata geçireceğiz. Cezayir ile anlaşmamızı gözden geçireceğiz. Türkmen gazı ile ilgili 2026 önemli bir yıl olacak.

2028'DE ÜRETİMİ 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ

4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den elde ettiğimiz gazın yılı. Biz Sakarya gaz sahası dediğimiz saha karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometre olduğu ve deniz tabanına ulaştıktan sonra da yaklaşık 2,5 kilometre, 3 kilometre, 3.000 metreye kadar tekrar sondaj yapıp oradaki doğal gazı 170 kilometre kareye taşıdığımız bir operasyon yapıyoruz.

8 yıl oldu deniz operasyonlarına başladık. Bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. 2026 üretimin iki katına çıkacak yıl. Üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. 4 milyon hane 8 milyon haneye çıkacak. 2028'de üretimi 4 katına çıkararak 16 - 17 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız.

GÖKTEPE SAHASINDA YENİ KEŞİF

Göktepe Sahası'nda yaklaşık 37 milyar dolarlık doğal gaz keşfi yaptık. Biz Göktepe'deki keşfi faz 3 üretimi içerisine dahil ediyoruz.

Karalarda yaptığımız araştırmalarda da yaklaşık 70 milyon varil petrolün keşfini yaptık ağırlıklı olarak Diyarbakır'da.

Gaz keşfinde bugüne kadar Batı Karadeniz'e odaklandık. Sakarya Gaz Sahası Batı Karadeniz'de. Orta ve Doğu Karadeniz'e de odaklanacağız. Buralarda 6-7 sondaj sahası kuracağız. Biri Rize Çayeli açıklarındaki bir sondaj alanı. Biri Ordu açıklarında, Samsun açıklarında ve Kastamonu açıklarında yeni sondaj alanları açacağız.

Yılda 20-22 milyar metreküplük gazı evlerimizde kullanıyoruz. Türkiye'nin önemli bir doğal gaz ihtiyacı sanayide var, önemli bir miktarını da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Yeni keşiflere ihtiyacımız var. Bizim doğal gazda ilk hedefimiz hane halkının ilk etaptaki ihtiyacını dışa bağımlı olmadan kendi keşiflerimizle karşılamak.

Çağrı ve Yıldırım gemilerimizle Türkiye dışarda petrol ve doğal gaz aradığı bir döneme giriyor. Daha önce Somali'de Oruç Reis ile sismik arama yapmıştık. Çağrı bey gemimizi Şubat'ta uğurlayıp nisan-mayıs gibi Somali'de sondaja başlayacağız.

Pakistan'da 3 deniz sahasında sondaja başlıyoruz. Gemilerimizden birini Karadeniz'e yollayacağız. Karadeniz'de 5 gemi ile çalışacağız. 6 yeni sondajı inşallah yeni gemilerimizle yapacağız.

DİYARBAKIR'DA RAKAMLAR GABAR'IN ÇOK ÖTESİNDE

Diyarbakır'da yapmayı planladığımız oyun değiştirici olabilir. Biz Diyarbakır'da dikey sondaj yerine yatay sondaj yapacağız. Kayaların içerisine sıkışmış petrolü yüzeye çıkaracağız. Diyarbakır'da potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bunu 2026'da uygulayacağız. Başarılı olursak Diyarbakır'daki rakamlar Gabar'ın çok ötesinde.

Gabar'da günlük 80 bin varil üretiliyor. Diyarbakır'da 24 yatay sondaj yapacağımız bu bölgede ikiye 3'e katlayacak bir potansiyel görüyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı günlük üretimimiz 180 bin varil kadar.

Hedef Türkiye Petrollerini günlük 1 milyon varil üretebilen hale getirmek. Libya'da Kazakistan'da ve farklı coğrafyalarda yeni ortaklıkları önümüzdeki günlerde duyuracağız.

Şubat ayında bir başka ABD'li şirketle anlaşmamız geliyor.

2026'da Karadeniz'de 6 sondaj yapacağız.

Rize Çayeli'nde kıyıdan yaklaşık 55 km açıklarında 1500 metre derinlikte deniz tabanından sonra 1500 - 2000 metre sondaj yapacağız.

Türkiye Petrolleri son 10 yılda kendini ispat etti.

AKKUYU NGS İLK REAKTÖR 2026'DA DEVREYE ALINIYOR

Nükleer dediğiniz 0 karbon emisyonlu enerji üretme yöntemi. En çevreci yöntemlerden biri. 10 yıllardır sürdürdüğümüz bir hedefimiz var. Akkuyu'da birinci reaktördeki hazırlık yüzde 95'leri buldu. Bu santralin ilk reaktörünü 2026'da devreye alacağız.

Akkuyu'da 12 milyar dolarlık yerlileştirme hareketini yaptık. Akkuyu'da kullanılanların yüzde 60'ı yerli. Bir teknoloji transferi hedefliyoruz. İnsan kaynakları geliştiriyoruz.

Akkuyu'da böyleydi Sinop ve Trakya'da da böyle olacak.

Güney Kore ile mutabakat zaptı imzaladık. ABD'de nükleer alanda işbirliği anlaşması imzaladık. Kore ile bağlantılı bir anlaşma çünkü Kore ABD'nin Westinghouse teknolojisini kullanacak. Dolayısıyla bir üçlü bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz orayı. Ama Rusya tabii Akkuyu'daki tecrübesiyle Sinop'ta da olmak istiyor. Dolayısıyla Çin bu ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda yani dünyadaki işte Fransa... 4-5 ülke var. Bunların hepsiyle bizim görüşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay ila 12 ay arasında da artık bir kararı verip o çerçevede yürümek istiyoruz.

Nadir toprak elementleri çok daha önemli bir hale gelmiş durumda. Adı üzerinde, toprakta nadir bulunan elementler. Bilinen 17 elementin de 10'unu biz Eskişehir'de tespit ettik, Beylikova'da. Orada dünyanın en önemli rezervlerinden bir tanesi ama bu işin özünde saflaştırma teknolojisi veya rafinaj teknolojisi çok önemli. Bizim şu anda orada yaptığımız çalışmalar, yani aslında neredeyse 10 yılı bulan bir çalışma sürecinden bahsediyorum; 59 bin tane test yaptık, analiz yaptık. Yaklaşık 125 kilometre sondaj yaptık o bölgede. Ve bunun sonucunda bulduğumuz bu nadir toprak elementlerinden sonra 2023 yılında hatırlayın Cumhurbaşkanımız orada pilot tesisimizi açtı. 1200 ton kapasitede, yılda 1200 ton üretebileceğimiz bir pilot tesisimiz şu anda çalışıyor orada. Ama şimdi bunu endüstriyel ölçeğe geçireceğimiz 2026 o açıdan önemli bir sürece giriyoruz. Yani yılda yaklaşık 10 bin tonluk bir nadir toprak oksidi üreteceğimiz; yani bu satılabilir bir ürün aslında. Yılda 10 bin ton nadir element üretebilecek kapasiteye çıkıyoruz.

Depolamada, doğalgaz depolamada Tuz Gölü'ndeki projemiz ilk fazını tamamladık. Şimdi ikinci fazın inşası devam ediyor. Hemen her yıl yeni bir kapasiteyi açarak yani böyle beklemeden, fazların içerisine de "Faz 2A" diyoruz, "Faz 2B" ile her yıl işte 500 milyon metreküp, 700 milyon metreküplük kısımlar halinde aslında depo kapasitemizi arttırıyoruz. Şimdi Faz 3'ü çalışmaya başladık Tuz Gölü'nde. Dolayısıyla Tuz Gölü bizim için hakikaten doğalgazın bir deposu. Yani "Tuz Gölü" diyoruz aslında ama Aksaray sınırları içerisinde diyelim; önemli bir proje. Silivri'deki depomuzun kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Orada bir 1 milyar metreküplük daha bir kapasite var. Dolayısıyla bir taraftan doğalgaz depolama... Şimdi elektrik depolamada önemli bir kapasite tahsisi yaptık.

Şubatta Körfez ülkeleri ile yeni anlaşma yolda. 2 bin megavatlık bir güneş projesi planlanıyor.

2026'da fiyatlarda netleşmiş bir durum yok. Şu an fiyatlarda bir değişiklik yok."