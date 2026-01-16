Hakimi ölümden kurtaran hükümlü çaycı Yakup Karadağ olay anını anlattı: "Şaka yapıldığını zannettim"

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın hakim Aslı Kahraman'a ikinci kez ateş edeceği sırada müdahale eden Kartal Açık Cezaevi'nde hükümlü olup, adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ konuştu. Karadağ "Aslı hakimin odasına girdiğimde böyle bir olayla karşılaştım. Orada bir kadının yardım istemesi üzerine benim duruma kayıtsız kalmamam gerekiyordu. Elimden gelen gayreti gösterdim, müdahale ettim. İlk başta yardım istendiğinde şaka yapıldığını zannettim. Öyle bir yerde, bir hakim hanıma, bir kadına kimsenin saldırabileceğini düşünmemiştim." dedi.

HÜKÜMLÜ OLAN ÇAYCI KARADAĞ SAVCININ İKİNCİ KEZ TETİĞE BASMASINI ENGELLEDİ



Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi tamamlanan Kılıçaslan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'HAKİM HANIMA, BİR KADINA KİMSENİN SALDIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Yakup Karadağ, "Yaklaşık üç aydır bu bölgede görev yapmaktayım. O gün de boşları toplamak için bazı hakimlerin odasına gidiyordum. Aslı hakimin odasına girdiğimde böyle bir olayla karşılaştım. Orada bir kadının yardım istemesi üzerine benim duruma kayıtsız kalmamam gerekiyordu. Orada da elimden geldiği gayreti gösterdim, olaya müdahale ettim. İlk başta yardım istendiğinde bile şaka yapıldığını zannettim. Öyle bir yerde bir hakim hanıma, bir kadına kimsenin saldırabileceğini düşünmemiştim. Yardım istedi. Ben de bu yardıma, kayıtsız kalamazdım. Sonuçta beni de doğurup büyüten, kollayan bir kadın. Ben o anda olayın çok fazla anlayamadım. Yönetimimiz olsun, buradaki hükümlü arkadaşlarımız olsun hepsi beni çok güzel karşıladılar. Hepsi beni gönülden tebrik ettiler, bununla gurur duyduklarını söylediler. Tabii ailem de, çevrem de hepsi benimle gurur duyduğunu söylediler" dedi.