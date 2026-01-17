DMM'den provokasyon uyarısı! Terörsüz Türkiye süreci bağlamından koparılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların bu yönde açıklamalar yaptığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Giriş Tarihi:
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların bütünüyle asılsız olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin açıklamalarının yalnızca terör ve terörist yapılanmaları hedef aldığı ifade edildi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAĞLAMINDAN KOPARILIYOR
Açıklamada, terörle mücadeleye yönelik söylemlerin bağlamından koparılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amacıyla servis edildiğinin açık olduğu belirtildi.
Kamuoyuna da çağrıda bulunulan açıklamada, asırlardır ortak değerlerin paylaşıldığı dost, kardeş ve komşu halkların, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımlara itibar etmemesinin önemine dikkat çekildi.