Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel'de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor

Bebek Otel’in terasında yapılan kapalı devre partiler ile VIP odaların gizli kamera görüntüleri arasındaki bağlantılar incelenecek (takvim.com.tr)

ÜYELİKLE GİRİLEN PARTİLER

Soruşturma kapsamında otelin teras katında en fazla 50 kişinin katıldığı özel üyelikle veya referansla konuk kabul edlien "Soho House partisi" gibi davetli, seçkin kişilerin alındığı partiler yapıldığı, buraya sadece resepsiyondan özel kart alınarak giriş yapıldığı öğrenildi. Buraya gelen ünlü isimlerin yapılan partinin ardından kadınlarla VIP odalara geçtikleri öğrenildi.

ÖZEL ASANSÖR

Partiye katılan bazı kadınların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı. Kadınlar, otelin teras katından düzenlenen partilere ünlü isimlerin geldiğini, referanslı isimlerin katıldığını, denizden de görünmeyen bu alanda bar ve loca bulunduğunu, en fazla 50 kişilik bir alan olduğunu anlattı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, sadece resepsiyon tarafından verilen kartların teras kata ulaşım için asansörlerde kullanıldığını, otelde kalan diğer müşterilerin bile bu alana çıkışına izin verilmediğini söyledi.