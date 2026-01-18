Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel'de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kumarhaneye çevirdiği rezidansın deposundan çıkan şantaj arşivinin detayları ortaya çıktı. 6 VIP odada gizli kamera bulundu. Uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan ünlülerin gizlice kayda alındığı belirlendi. Özel bilirkişi heyeti yüz tanıma sistemiyle şantaj görüntülerini çözecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.
Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişle ilçesindeki İstanbloom isimli rezidansa başsavcılık talimatıyla tekrar yapılan baskında Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelenmiş, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele tutulan defterler bulunmuştu. Kumar oynayan 30'dan fazla iş adamının isimlerinin yer aldığı çetele defterlerinin arşivinin yanı sıra rezidansın alt katındaki depoda dev bir arşiv bulunmuştu.
ARŞİV ADLİYEDE
Kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.
Çağlayan Adliyesi'ne getirilen dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlendi. Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı belirlendi.
6 VIP ODAYA GİZLİ KAMERA
Ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VIP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapıldı. Bebek Otel'de yapılan son detaylı aramada bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenildi. Oteldeki 6 VIP odaya gizli kamera sistemi kurulup kayıt yapılarak bu görüntülerin arşivlendiği öne sürüldü.
ÜYELİKLE GİRİLEN PARTİLER
Soruşturma kapsamında otelin teras katında en fazla 50 kişinin katıldığı özel üyelikle veya referansla konuk kabul edlien "Soho House partisi" gibi davetli, seçkin kişilerin alındığı partiler yapıldığı, buraya sadece resepsiyondan özel kart alınarak giriş yapıldığı öğrenildi. Buraya gelen ünlü isimlerin yapılan partinin ardından kadınlarla VIP odalara geçtikleri öğrenildi.
ÖZEL ASANSÖR
Partiye katılan bazı kadınların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı. Kadınlar, otelin teras katından düzenlenen partilere ünlü isimlerin geldiğini, referanslı isimlerin katıldığını, denizden de görünmeyen bu alanda bar ve loca bulunduğunu, en fazla 50 kişilik bir alan olduğunu anlattı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, sadece resepsiyon tarafından verilen kartların teras kata ulaşım için asansörlerde kullanıldığını, otelde kalan diğer müşterilerin bile bu alana çıkışına izin verilmediğini söyledi.
ŞİFRELİ VERİLER
Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir başsavcı vekilinin kontrolünde özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak.
YAPAY ZEKÂLI YÜZ TANIMA
Görüntülerin çözümlenmesinde yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemlerinin de kullanılacağı öğrenildi. Sistem gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde kimlik tespiti yapıp mağdurların isimlerini tespit edecek. Yapılacak çalışmaların ardından da görüntülerin şantaj amaçlı kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterildiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kaydettirildiği iddiaları da otel kayıtlarıyla eşleştirme yapılarak belirlenmiş olacak.
'KİMSE BİLGİM DIŞINDAKONAKLAYAMAZ'
Bebek Oteli'n sahibi Muzaffer Yıldırım, "Benim otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Buna kesinlikle izin vermezdim" diye savunma yapmıştı.