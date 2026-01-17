SON DAKİKA
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında sürpriz isim geldi

Galatasaray, Ferencvaros’un 20 yaşındaki orta sahası Alex Toth’u radarına aldı. Ancak Bournemouth da transferde oldukça istekli.

17 Ocak 2026
Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Macaristan temsilcisi Ferencvaros forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Toth, Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldız için Macar ekibiyle temas kurdu. Ancak, Toth'u isteyen kulüp sadece Galatasaray değil. Premier Lig ekibi Bournemouth da genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Genç yıldızın transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Macaristan Milli Takımı'nda 9 kez forma giyen Toth, kulüp kariyerinde ise 83 maça çıkarken 4 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

SİNGO KADRODA OLACAK

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo bugün maç kadrosuna olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu Gaziantep FK maçı kadrosuna alması bekleniyor. Okan hocanın, maçın gidişatına göre Singo'ya süre vermesi bekleniyor. 25 yaşındaki Fildişili oyuncunun Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında ise süresinin daha da artması bekleniyor. Singo, ligde son olarak 22 Kasım'daki G.Birliği maçında 40 dakika sahada kalmıştı.

