Sinaloa'nın iki lideri aranıyor: ABD'den 10 milyon dolar ödül

KARTELDE BÖLÜNME ŞİDDETİ ARTIRDI

Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından örgüt içinde güç mücadelesi yaşandığı ifade edildi. Kartelin bir kanadının eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın mirasçıları tarafından, diğer kanadının ise El Mayo'ya bağlı gruplar tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Yetkililer, kartel içindeki bu bölünmenin bölgede cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma olaylarında ciddi artışa yol açtığını bildirdi. Buna göre 2025 yılında eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakası kaydedilirken, 1445 kişinin halen kayıp olduğu aktarıldı.