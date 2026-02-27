Sinaloa'nın iki lideri aranıyor: ABD'den 10 milyon dolar ödül
ABD merkezli CBS News’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinaloa Karteli’nin Baja California Sur bölgesindeki liderleri oldukları öne sürülen Rene Arzate Garcia ve Alfonso Arzate Garcia kardeşlerin yakalanmasına yardımcı olacaklara toplam 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. Uyuşturucu terörizmi ve kara para aklama dahil ağır suçlamalarla aranan ikilinin, ABD’ye yönelik fentanil kaçakçılığında kritik rol oynadığı değerlendiriliyor.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinaloa Karteli liderleri Rene ve Alfonso Arzate Garcia'nın yakalanması için toplam 10 milyon dolara kadar ödül koyduğunu açıkladı.
- Meksika'da yürütülen bir operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" öldürüldü ve Jalisco eyaletinde "kırmızı alarm" ilan edildi.
- "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında, 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti.
- Sinaloa Karteli lideri "El Mayo"nun tutuklanması sonrası örgüt içinde başlayan güç mücadelesi, Baja California Sur bölgesindeki şiddet olaylarını artırdı.
- Ödül kararı, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rene Arzate Garcia hakkında uyuşturucu terörizmi suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlamasının ardından geldi.
ABD, Meksika merkezli uyuşturucu örgütü Sinaloa Karteli'nin iki üst düzey isminin yakalanmasına yönelik ödül kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, kartelin Baja California Sur bölgesindeki liderleri oldukları öne sürülen iki şüpheli hakkında bilgi sağlayanlara toplamda 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
ŞÜPHELİ BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL
CBS News'te yer alan bakanlık açıklamasına göre, "Kurbağa" lakaplı Rene Arzate Garcia ile "Aşil" lakaplı Alfonso Arzate Garcia'nın yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için kişi başı 5 milyon dolara kadar ödeme yapılacak. İkilinin yaklaşık 15 yıldır ABD sınırındaki Tijuana kentinde kartel faaliyetlerini yönettiği ve örgüt içinde kritik rol üstlendiği belirtildi.
YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI
Ödül kararının, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rene Arzate Garcia hakkında hazırladığı yeni iddianamenin ardından geldiği bildirildi. İddianamede Garcia'ya yönelik "uyuşturucu terörizmi, sürekli suç örgütü yönetimi, yabancı terör örgütüne maddi destek, uluslararası uyuşturucu dağıtım komplosu ve kara para aklama" suçlamaları yöneltildi.
KARTELDE BÖLÜNME ŞİDDETİ ARTIRDI
Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından örgüt içinde güç mücadelesi yaşandığı ifade edildi. Kartelin bir kanadının eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın mirasçıları tarafından, diğer kanadının ise El Mayo'ya bağlı gruplar tarafından kontrol edildiği belirtildi.
Yetkililer, kartel içindeki bu bölünmenin bölgede cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma olaylarında ciddi artışa yol açtığını bildirdi. Buna göre 2025 yılında eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakası kaydedilirken, 1445 kişinin halen kayıp olduğu aktarıldı.
ABD'DEN SENTETİK UYUŞTURUCU SUÇLAMASI
ABD yönetimi, Sinaloa Karteli'ni her yıl yaklaşık 100 bin Amerikalının ölümüne neden olduğu belirtilen sentetik uyuşturucuların en büyük tedarikçilerinden biri olmakla suçluyor.
CJNG OPERASYONU SONRASI ŞİDDET DALGASI
Öte yandan Meksika'da federal güvenlik güçleri, Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kasabasında Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri "El Mencho"nun öldürüldüğü bildirildi.
Operasyonun ardından kartelin olası misillemesi kapsamında Jalisco başta olmak üzere bazı eyaletlerde yol kapatma eylemleri ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Jalisco eyalet hükümeti, güvenlik riski nedeniyle toplu taşımayı askıya alırken halktan evlerinde kalmalarını istedi ve bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi.
Yetkililer, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelinde organize suç kaynaklı şiddet olaylarının artarak sürdüğü bildirildi.