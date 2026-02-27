TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajına ilişkin, "Örgütün bütün bileşenleri fesih kararına uymalı, İmralı'dan bugün yapılan açıklama önemli bir aşamadır, Raporun gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

