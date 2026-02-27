TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İmralı'nın ikinci çağrısı önemli
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle katıldığı iftar programında İmralı’dan yapılan son açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulunarak, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirtti ve “Raporun gereği yapılmalıdır.” mesajı verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ikinci aşamasına yönelik mesajına ilişkin, "Örgütün bütün bileşenleri fesih kararına uymalı, İmralı'dan bugün yapılan açıklama önemli bir aşamadır, Raporun gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.