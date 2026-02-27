İnek sağsın demişti: Zeynep Güneş’i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz için hapis istemi
Eskişehir’de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i hedef alan 28 Şubat zihniyetli sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu görevlisine alenen hakaret ile basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından kamu davası açılırken, dijital inceleme raporları ve önceki mahkûmiyet bilgileri de dosyaya girdi. Davanın, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.
Türkiye, geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda geniş tepki çeken ve geçmişteki vesayet dönemlerini hatırlatan tartışmalı bir provokasyonla gündeme geldi. İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz'ın, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan ifadeleri siyaset ve toplumda sert reaksiyonlara yol açtı.
Söz konusu sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlanırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı.
Soruşturma dosyasına göre, 7 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, AK Partili Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan ifadeler kullanıldı. Paylaşımda,"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İYİ Parti'den ihraç edildiği belirtilen Mehmet Emin Korkmaz,"halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİJİTAL DELİLLER İDDİANAMEDE YER ALDI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, yapılan açık kaynak araştırması ve teknik incelemeler sonucunda söz konusu paylaşımın @MEKorkmazTR kullanıcı adlı hesaptan yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Hesabın Mehmet Emin Korkmaz'a ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.
El konulan cep telefonu üzerinde gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinde ise olay tarihinde cihazın dahili internet tarayıcısı üzerinden ilgili sosyal medya hesabına giriş yapıldığının tespit edildiği aktarıldı. Şüphelinin ifadesinde hesabının ele geçirildiğini öne sürdüğü ancak bu yönde resmi bir başvuruda bulunmadığı, savcılık tarafından söz konusu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik değerlendirildiği belirtildi.
İKİ AYRI SUÇTAN CEZALANDIRMA TALEBİ
Cumhuriyet savcısı, şüphelinin eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında kamu görevlisine alenen hakaret, 216 ve 218. maddeleri kapsamında ise basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını oluşturduğu kanaatine vardı.
Hazırlanan iddianamede sanığın her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılması, TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması ve gözaltı ile tutuklulukta geçen sürenin cezasından mahsup edilmesi talep edildi.
ÖNCEKİ MAHKUMİYET BİLGİSİ DOSYAYA GİRDİ
İddianamede ayrıca Mehmet Emin Korkmaz'ın daha önce"Cumhurbaşkanına hakaret"suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bilgisine yer verildi. Kararın 22 Eylül 2023 tarihinde kesinleştiği, denetim süresi içinde yeni bir suç işlendiği iddiası nedeniyle ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasının istendiği bildirildi.
İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde davanın Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor.