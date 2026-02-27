İnek sağsın demişti: Zeynep Güneş’i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz için hapis istemi

Hızlı Özet Göster Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açtı.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda geniş tepki çeken ve geçmişteki vesayet dönemlerini hatırlatan tartışmalı bir provokasyonla gündeme geldi. İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz'ın, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan ifadeleri siyaset ve toplumda sert reaksiyonlara yol açtı. Söz konusu sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlanırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu şüpheli Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı.

Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Soruşturma dosyasına göre, 7 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, AK Partili Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan ifadeler kullanıldı. Paylaşımda,"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İYİ Parti'den ihraç edildiği belirtilen Mehmet Emin Korkmaz,"halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.