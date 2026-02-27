Başkan Erdoğan Bakan Gürlek ile telefonla görüştü: “30 yıl sonra büyük memnuniyet duyuyorum"

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında partililer tarafından karşılanan Bakan Gürlek, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Başkan Erdoğan, Bakan Gürlek ile telefonla görüştü. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Bakan Gürlek'i ve Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra bir şehirde böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gerek valimiz, gerek bakanımız, gerek belediye başkanlarımız ile birlikte Nevşehir'in çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Nevşehir'de çok daha gayretli çalışmalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.