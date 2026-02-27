Başkan Erdoğan Bakan Gürlek ile telefonla görüştü: “30 yıl sonra büyük memnuniyet duyuyorum"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, 30 yılı aşkın bir aranın ardından Nevşehir’den bir ismin bakan olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürlek’i ve teşkilatı tebrik etti, “Nevşehir’imiz için daha gayretli çalışmalar bekliyoruz” mesajı verdi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
- Bakan Gürlek, parti binasındaki ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Başkan Erdoğan, 30 yılı aşkın süre sonra şehirden bir bakan çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşkilatı tebrik etti.
- Erdoğan, vali ve belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışılarak Nevşehir'in daha ileriye taşınacağına inandığını belirtti.
- Bakan Gürlek, desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında partililer tarafından karşılanan Bakan Gürlek, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon!
Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Bakan Gürlek'i ve Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra bir şehirde böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gerek valimiz, gerek bakanımız, gerek belediye başkanlarımız ile birlikte Nevşehir'in çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Nevşehir'de çok daha gayretli çalışmalar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek de Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Nevşehir için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, partililerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.