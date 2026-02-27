3 puanı Nijeryalılar getirdi! Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftası başladı. Adreslerden biri de Trabzon'du. Evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bordo mavililerin 3 golünü Paul Onuachu ve Chibuike Nwaiwu (2) kaydetti.
- Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig maçında ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
- Trabzonspor'da Onuachu 20. dakikada takımını öne geçiren golü attı.
- Fatih Karagümrük'ta Daniele Verde 28. dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti.
- Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de Bouchouari ve Ozan Tufan ile iki değişiklik yaptı.
- Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Oleksandr Zubkov 3 hafta sonra maç kadrosuna dahil edildi.
Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Karadeniz temsilcisi, golcüsü Paul Onuachu ile 20. dakikada öne geçti. 28. dakikada Daniele Verde skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ise Chibuike Nwaiwu şov vardı. Nijeryalı stoper, 47 ve 50. dakikalarda sahneye çıkarak ev sahibi takıma iki farklı üstnlüğü getirdi. Karşılaşma 3-1 bitti.
Bordo mavililer, bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken maç Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla ikiye indirdi. Gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasın ardından kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Daniele Verde'nin vuruşunda top Onana'da kaldı.
20. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahasına koşu yapan Daniele Verde'nin şutunda top Onana'nın sağından filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Muçi'nin ortasında kale sahası içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'de kaldı.
38. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Grbic, topu kurtardı.
47. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ozan Tufan'ın kafa ile arka direğe aşırdığı topu iyi takip eden Nwaiwu, kafayla ağlara yolladı. 2-1
50. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu, kafa ile topu arka diğere doğru aşırdı. Pozisyonu iyi takip eden Nwaiwu, meşin yuvarlağı ikinci kez kafa ile filelerle buluşturdu. 3-1
84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Onana'a direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
TEKKE'NİN İLK 11'İ
Trabzonspor maça Andre Onana, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Bouchouari, Oulai, Felipe Augusto, Muçi ve Paul Onuachu 11'iyle başladı.
GAZİANTEP FK MAÇINA GÖRE İKİ HAMLE
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte Folcarelli'nin yokluğunda Benjamin Bouchouari ilk 11'de görev alırken, savunmanın sağında ise Ozan Tufan forma şansı buldu.
BOUCHOUARI 6 HAFTA SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, ligde 6 haftalık aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari, Süper Lig'de son olarak 18 Ocak'taki Kocaelispor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
2 EKSİK VARDI
Karadeniz ekibinde tedavileri süren Folcarelli ile Edin Visca dışında önemli bir eksik bulunmadı. Bu tablo, Fatih Tekke'nin kadro tercihinde elini önceki haftalara göre daha rahatlatan başlıklardan biri oldu.
ZUBKOV 3 HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Oleksandr Zubkov, 3 hafta aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Ukraynalı oyuncu; Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyememişti. Karagümrük mücadelesinde ise yedek kulübesinde yer aldı.
TARAFTAR DESTEĞİ SINIRLI KALDI
Trabzonspor, Papara Park'taki karşılaşmada tribün desteğini tam anlamıyla arkasında bulamadı. Cezalı olan bloklar nedeniyle çok sayıda taraftar tribüne giremezken satılan bilet sayısı da düşük seviyede kaldı.