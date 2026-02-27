3 puanı Nijeryalılar getirdi! Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de Bouchouari ve Ozan Tufan ile iki değişiklik yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Karadeniz temsilcisi, golcüsü Paul Onuachu ile 20. dakikada öne geçti. 28. dakikada Daniele Verde skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise Chibuike Nwaiwu şov vardı. Nijeryalı stoper, 47 ve 50. dakikalarda sahneye çıkarak ev sahibi takıma iki farklı üstnlüğü getirdi. Karşılaşma 3-1 bitti.

Bordo mavililer, bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken maç Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla ikiye indirdi. Gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.