Trump’tan İran mesajı: “Rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir”

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamalarda rejim değişikliği ihtimaline dair değerlendirmelerde bulunarak, Tahran yönetimine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Trump, İran'da rejim değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirterek, "İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir" ifadelerini kullandı.

İran politikasıyla ilgili değerlendirmesinde mevcut durumdan memnun olmadığını söyleyen Trump, "İran ile ilgili mutlu değilim" dedi.

Askeri seçeneğe de değinen Trump, İran'a karşı güç kullanmak istemediğini vurgulayarak, "İran'a karşı askeri güç kullanmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyoruz" açıklamasında bulundu.