Futbolda bahis soruşturması: Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis-Şike" soruşturması olarak bilinen kapsamlı dosyada iddianameler tamamlandı. Soruşturma kapsamında aralarında futbolcular ve kulüp üyelerinin de bulunduğu 34 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İDDİANAMELER TAMAMLANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yakalanarak tutuklanan şüphelilere ilişkin hazırlanan iddianamelerin tamamlandığı ve her şüpheli hakkında görevli mahkemelere ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

FUTBOLCULAR HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında da iddianame düzenlendi.

Savcılık, Metehan Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarını işlediği iddiasıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Aynı dosyada yer alan Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hazırlanan iddianameler değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

34 ŞÜPHELİ DOSYADA YER ALDI

Soruşturmada haklarında dava açılan diğer şüpheliler arasında Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Buğra Cem İmamoğulları da yer aldı.

YENİ OPERASYON MESAJI

Başsavcılık açıklamasında, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, soruşturma kapsamında yeni operasyonların da planlandığı vurgulandı.