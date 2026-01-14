SON DAKİKA
Trabzonspor sol bek transferi için Fransa’dan iki yıldızla temasta

Karadeniz Fırtınası, Lorient’in yıldızı Darlin Yongwa ve Angers’in 22 yaşındaki Gabonlu oyuncusu Jacques Ekomie için pazarlıklarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi :14 Ocak 2026
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın işaret ettiği sol bek transferinde rota tamamen Fransa'ya kırılmış durumda... Başkanın "Fransa'dan teklif yaptığımız iki sol bek var. Birisi Afrika Kupası'ndan yeni geldi" diyerek açık kapı bıraktığı isimlerin, Lorient forması giyen 25 yaşındaki Kamerunlu Darlin Yongwa ve Angers'in yükselen yıldızı Jacques Ekomie olduğu netleşti... Bu iki oyuncu için de resmi girişimlerini yapan Trabzonspor, kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

1 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

İlk kez TAKVİM Gazetesi'nin duyurduğu Yongwa sezon sonunda serbest statüye düşeceği için Trabzonspor, 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerdi. 22 yaşındaki Gabonlu sol kanat oyuncusu Ekomie için ise kulüpler arasındaki resmi görüşmeler devam ediyor. Fatih Tekke'nin iki oyuncu arasında kısa süre içerisinde net bir karar vereceği öğrenildi. İkili mücadelelerde kolay yıkılmayan ve rakip kanat oyuncularını fiziksel olarak yıpratan Yongwa, gelişime oldukça açık. Tekke'nin taktik disipline bağlı oyun anlayışına da oldukça uygun olan Ekomie, teknik kapasitesiyle de dikkat çeken bir oyuncu.


14 MAÇTA OYNADI

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Kamerunlu Darlin Yongwa, bu sezon Lorient formasıyla 14 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

Haber: Yunus Emre Sel

