Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-02 18:05:02
|38.22833
|38.71056
|10.53
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|2026-03-02 17:52:51
|38.23694
|38.49278
|8.94
|MW
|4.3
|Battalgazi (Malatya)
|2026-03-02 17:48:01
|39.15083
|28.27611
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02 17:37:58
|39.16139
|28.19
|3.17
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02 17:37:56
|35.59683
|26.88333
|13.4
|ML
|2.7
|Ege Denizi - [131.94 km] Datça (Muğla)
|2026-03-02 17:25:35
|40.19417
|33.98389
|7.04
|ML
|1.1
|Delice (Kırıkkale)
|2026-03-02 17:04:09
|39.76056
|30.2
|7.0
|ML
|1.1
|İnönü (Eskişehir)