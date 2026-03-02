CANLI YAYIN

Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-03-02 18:05:0238.2283338.7105610.53ML1.4Pütürge (Malatya)
2026-03-02 17:52:5138.2369438.492788.94MW4.3Battalgazi (Malatya)
2026-03-02 17:48:0139.1508328.276117.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 17:37:5839.1613928.193.17ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 17:37:5635.5968326.8833313.4ML2.7Ege Denizi - [131.94 km] Datça (Muğla)
2026-03-02 17:25:3540.1941733.983897.04ML1.1Delice (Kırıkkale)
2026-03-02 17:04:0939.7605630.27.0ML1.1İnönü (Eskişehir)

