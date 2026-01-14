SON DAKİKA
Tottenham ile sözleşmesi 2029'da sona erecek! Kaleye yeni aday

İngiliz basını Beşiktaş’ın Tottenham’dan ayrılma kararı alan 22 yaşındaki Çek file bekçisi Antonin Kinsky’nin durumunu yakından takip ettiğini öne sürdü.

14 Ocak 2026
Mert Günok'un ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren ve Chelsea forması giyen Filip Jorgensen için girişimlerini sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın Tottenham'dan ayrılma kararı alan 22 yaşındaki Çek file bekçisi Antonin Kinsky'nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Yönetimin genç kaleci için ilerleyen günlerde İngiliz ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Vicario'nun arkasında yedek bekleyen ve sadece 2 maçta forma şansı bulabilen 1.90'lık Kinsky'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin Jorgensen transferinin olumsuz sonuçlanması halinde Antonin Kinsky için girişimlerine hız vereceği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın orta saha bölgesi için gündeminin ilk sırasına aldığı Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın transferi durma noktasına geldi. Siyah-Beyazlı takımın senelik 2,5 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme teklif ettiği 27 yaşındaki orta saha, yıllık 4 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da imza parası talep etti. Milli futbolcunun bu talebi sonra görüşmeler tıkandı. Dortmundlu Salih Özcan'ın talepleri sonrası transfer durma noktasına geldi.

