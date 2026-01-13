Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor! Szymanski için Rennes’le el sıkışıldı

Transfere çok önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe yönetimi bir yandan da Tedesco'nun takımda düşünmediği isimlerinden satışı için uğraşıyor. Yönetim Sebastian Szymansk için Rennes'le pazarlıklarda son noktaya geldi. Fransız kulübüyle 10-12 milyon Euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaşma sağlandı. Sadece ödeme planı ve taksitler üzerine son görüşmeler gerçekleşiyor. Planlamada yer almayan bir başka isim olan Rodrigo Becao'ya da Internacional talip oldu. Brezilya kulübünün 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyor.

