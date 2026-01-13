PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor! Szymanski için Rennes’le el sıkışıldı

Fenerbahçe Syzmanski için Rennes’le büyük ölçüde anlaştı. Rodrigo Becao için de Internacional’le görüşmelerini hızlandırdı. İki futbolcunun satışından 17 milyon euroluk gelir bekleniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor! Szymanski için Rennes’le el sıkışıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfere çok önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe yönetimi bir yandan da Tedesco'nun takımda düşünmediği isimlerinden satışı için uğraşıyor. Yönetim Sebastian Szymansk için Rennes'le pazarlıklarda son noktaya geldi. Fransız kulübüyle 10-12 milyon Euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaşma sağlandı. Sadece ödeme planı ve taksitler üzerine son görüşmeler gerçekleşiyor. Planlamada yer almayan bir başka isim olan Rodrigo Becao'ya da Internacional talip oldu. Brezilya kulübünün 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye’den Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz
Suriye ordusundan Halep’in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG’nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
A.B.İ
Valiliklerden peş peşe duyurular geldi! İşte 13 Ocak 2026 Salı günü kar tatili ilan edilen iller...
Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!
Şeyh Maksud Mahallesi’nde teröristlerin yeraltındaki yuvaları görüntülendi! Vinçli mekanizma ile iniliyor...
Türk Telekom
CHP’de baş benim kavgası büyüyor! Adaylığım devam ediyor resti: İmamoğlu’nun Özel rahatsızlığı ve Mansur Yavaş’ın hazırlığı
Kandil süreci bozmak için SDG’deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye’ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlıkla itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi
D&R KİTAP
Güllü’nün yeni videosunu oğlu Tuğberk paylaştı! Becerdim öğrendim...
Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla aynı jetten çıkan ünlüler hakkında karar!
Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var
Galatasaray’dan transferde çifte sürpriz!
Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak’ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?
CANLI | İran’da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi
Gazze için çıt çıkarmayanlar İran’daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Önce Venezuela sonra Küba! Trump’tan Havana’ya açık tehdit! Son şansınız masaya oturmak Önce Venezuela sonra Küba! Trump'tan Havana'ya açık tehdit! "Son şansınız masaya oturmak" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yorumladı! Patron geldi Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yorumladı! "Patron geldi" Yağmurluk maliyeti belli oldu! Yağmurluk maliyeti belli oldu! Borsa manipülasyonunda Hasan Meşe tutuklamaya sevk edilince çark etti: Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum Borsa manipülasyonunda Hasan Meşe tutuklamaya sevk edilince çark etti: "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" Kök aylığa yüzde 12.19 taban aylığa yüzde 18.48 zam! Emekliye ocak ayarı: TAKVİM yazdı teklif Meclis’te Kök aylığa yüzde 12.19 taban aylığa yüzde 18.48 zam! Emekliye ocak ayarı: TAKVİM yazdı teklif Meclis'te Arda Güler’in hocası değişti! Real Madrid’de Alonso gitti takımın başına Arbeloa geldi Arda Güler'in hocası değişti! Real Madrid'de Alonso gitti takımın başına Arbeloa geldi