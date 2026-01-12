Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak'ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile zam farklarına ilişkin takvim netleşiyor. Torba yasanın 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesiyle zamlı maaşların ödeme günlerine yetiştirilmesi hedefleniyor. A Haber'de açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "17'sinde maaşlar yatırılıyor, 28'ine kadar devam edecek. Düzenleme yetişirse ilave ödeme gerekmeyecek." ifadelerine yer verdi. Taban maaş hesaplama rehberini de köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: