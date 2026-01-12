PODCAST CANLI YAYIN

Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak'ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile zam farklarına ilişkin takvim netleşiyor. Torba yasanın 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesiyle zamlı maaşların ödeme günlerine yetiştirilmesi hedefleniyor. A Haber'de açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "17'sinde maaşlar yatırılıyor, 28'ine kadar devam edecek. Düzenleme yetişirse ilave ödeme gerekmeyecek." ifadelerine yer verdi. Taban maaş hesaplama rehberini de köşesine taşıdı.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenleme için gözler 15 Ocak'ta TBMM'ye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları kök aylık ve ek ödeme üzerinden yeniden hesaplanacak. Yapılan hesaplama 20 bin TL'nin altında kalırsa fark Hazine tarafından tamamlanacak. Yeni maaşlar ve ödeme detayları e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

PAZARTESİYE YETİŞEBİLİR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı açıklamada sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Erdem, maaş ödeme takvimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tam tahmin ettiğimiz gibi. Evet, yani 17'sinde maaşlar yatırılıyor, ilk maaşlar. 28'ine kadar devam edecek. Dolayısıyla 15'inde Plan Bütçe'den çıkarsa Perşembe günü; yani Cuma, Cumartesi işte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkıp Resmi Gazete'de yayınlanarak Pazartesiye yetiştirilecek. Herhalde o takvimi de işletecekler."

Erdem, düzenlemenin zamanında yasalaşması halinde ilave ödeme yükü oluşmayacağını da vurguladı:

"Öyle gözüküyor ki hani bir ilave ödeme yapma gibi bir külfet de olmayacak, herkesin maaşı yetişecek diye düşünüyorum."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA TAKVİME DAHİL

Yaklaşık 3-4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesinin de aynı torba yasa kapsamında yetişmesinin beklendiğini belirten Erdem, e-Devlet sisteminde artışların şimdiden göründüğünü ifade etti.

"Zaten bu yüzde 12,19'luk artış yetişecek, onu hesaplayacaklar ve zaten hesapladılar e-Devlet'te var. Ama en düşük emekli maaşı ki aşağı yukarı 3-4 milyon emeklimizi ilgilendiriyor, o da yetişecek gibi görünüyor."

MEMURLAR VE EMEKLİ MEMURLAR İÇİN FARK ÖDEMELERİ

Faruk Erdem açıklamasında, memurların maaşlarını 15 Ocak'ta zamlı olarak alacağını, ayrıca 1 Ocak–14 Ocak arasındaki 14 günlük zam farkının da ayrıca ödeneceğini söyledi. Aile yardımı ödemelerinin de artışlı şekilde yatırılacağını belirtti.

"Memurların maaşları da 15'inde ödenecek. Ayrıca memurlara 14 günlük zam farkı da yatırılacak. Dolayısıyla sadece dediğim gibi emekli memurlar kaldı. Onlar da zaten maaşlarını almışlardı. Onlara da ay içinde farklar yatırılacak."

TORBA YASADA BAŞKA DÜZENLEMELER DE VAR

Erdem, 15 Ocak'ta komisyonda görüşülecek torba yasada yalnızca maaş düzenlemelerinin değil, farklı başlıkların da yer aldığını hatırlattı:

"O torba yasanın içinde başka maddeler de var; işte bu asgari ücretten kaynaklanan işçilere verilecek desteğin 1000 liradan 1270 liraya çıkartılması gibi birçok konu da var. Hepsi birden hızlıca geçecek gibi görülüyor."

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kök maaş hesaplama yöntemi ile 20 bin TL en düşük emekli maaşının uygulama detaylarını köşesine taşıdı. Erdem, zamlı emekli maaşlarının e-Devlet'te "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümünde yer alan "Ek Ödeme Tutarı" üzerinden hesaplanabildiğini belirtti.

2026 MAAŞLARI E-DEVLET'TE GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Emekli zam oranlarının netleşmesiyle birlikte 2026 yılında geçerli olacak maaş tutarları da ortaya çıktı. İlk ipuçları e-Devlet sistemine yansırken, taban maaşta da artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.

Yeni maaşlar emekliler için 17–28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklilerine oluşan farklar ay sonuna kadar ödenecek.

TABAN MAAŞ 20 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

En düşük emekli maaşı Temmuz döneminde 16.881 TL olarak uygulanıyordu. Enflasyon artışıyla bu tutar 18.939 TL'ye yükselmişti. Hükümetin aldığı yeni kararla taban maaş 20 bin TL'ye çıkarıldı. Düzenleme torba yasa kapsamında Meclis gündemine taşındı.

Yasa maaş ödeme gününe yetişirse, en düşük maaş doğrudan 20 bin TL olarak yatırılacak. Yetişmemesi halinde mevcut tutar ödenecek, aradaki fark daha sonra emeklilerin hesabına aktarılacak.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Düzenlemeye göre kök maaşa yüzde 12,19 zam eklenecek, ardından yüzde 4 oranında ek ödeme hesaplanacak. Ortaya çıkan toplam 20 bin TL'nin altında kalırsa, fark Hazine tarafından tamamlanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA:

Kök maaş: 15.000 TL

Ocak zamlı maaş: 16.828 TL

Ek ödeme: 674 TL

Toplam: 17.502 TL

Hazine desteği: 2.498 TL

Bankaya yatacak tutar: 20.000 TL

e-Devlet Üzerinden Maaş Hesaplama

Emekliler, e-Devlet'te yer alan ek ödeme bilgilerini kullanarak maaşlarını hesaplayabiliyor. Ek ödeme tutarı 25 ile çarpıldığında kök maaş, 26 ile çarpıldığında ise bankaya yatacak tutar ortaya çıkıyor.

Hesaplanan tutar 20 bin TL'nin altında kalırsa maaş bu seviyeye tamamlanıyor.

EK ÖDEMEDEN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA REHBERİ

1. Adım:
e-Devlet sistemine giriş yapın ve Emekli bölümünü açın.

2. Adım:
Emekli Ödeme Bilgileri ekranına girin.

3. Adım:
Listede yer alan Ek Ödeme Tutarı bilgisini not alın.

4. Adım:
Ek ödeme tutarını 25 ile çarpın.
Ortaya çıkan rakam emeklinin kök maaşıdır.

5. Adım:
Aynı ek ödeme tutarını 26 ile çarpın.
Bu hesaplama bankaya yatacak ek ödemeli maaşı gösterir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Ek ödeme tutarı: 1.800 TL

Kök maaş: 1.800 x 25 = 45.000 TL

Ek ödemeli maaş: 1.800 x 26 = 46.800 TL

Bankaya yatacak aylık: 46.800 TL

20 BİN TL TABAN MAAŞ NASIL UYGULANACAK?

1. Adım:
Kök maaşa yüzde 12,19 zam eklenir.

2. Adım:
Zamlı tutarın yüzde 4'ü ek ödeme olarak hesaplanır.

3. Adım:
Ortaya çıkan toplam maaş 20 bin TL'nin altında kalırsa eksik kısım Hazine tarafından tamamlanır.

Bu sistemle birlikte maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları 20 bin TL seviyesine yükseltilmiş olur.