Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak'ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA TAKVİME DAHİL

Yaklaşık 3-4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesinin de aynı torba yasa kapsamında yetişmesinin beklendiğini belirten Erdem, e-Devlet sisteminde artışların şimdiden göründüğünü ifade etti.

"Zaten bu yüzde 12,19'luk artış yetişecek, onu hesaplayacaklar ve zaten hesapladılar e-Devlet'te var. Ama en düşük emekli maaşı ki aşağı yukarı 3-4 milyon emeklimizi ilgilendiriyor, o da yetişecek gibi görünüyor."