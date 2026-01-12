Galatasaray'dan transferde çifte sürpriz!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde henüz takviye yapmayan Aslan'ın hedef değiştirerek Bernardo Silva ve Promise David transferlerine yoğunlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...
TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ
Transfer sürecinde özellikle 21 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının sonucuna göre vites yükseltmeyi planlayan Galatasaray'da yönetiminin planları değişti.
Süper Kupa'daki yenilgi sonrasında özellikle Fenerbahçe'nin iki transferini ilk 11'de kullanıp fayda sağlaması sonrasında Galatasaray da hamlelerini daha erkene çekme kararı aldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü bir açıklama yaptı ve transfer konusunda, "Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
KORKUTAN TABLO
Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yaklaşan Süper Lig ve Atletico Madrid sınavı öncesi olumlu sinyaller vermedi.
Oyuncuların sahada zayıf kalması, teknik heyetin hamleleri taraftarı kızdırdı.
Sarı-kırmızılı takım, geçmiş sezonlardaki derbi performansını aratıyor. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 maçı da kazanamayan Galatasaray, ligde konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalmıştı.
Zorluk seviyesi yüksek maçlarda tıkanan sarı-kırmızılılar, artık duran toptan skor üretemiyor. Geçen sezon 10 gol bulan Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı ikilisi şu ana kadar toplam 1 kez ağları sarstı. 9 gol pasıyla çifte kupalı şampiyonluğa katkıda bulunan Gabriel Sara, bu sezon duran toptan sadece 1 asist yapabildi.
Galatasaray bu sezon geriye düştüğü 7 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında pes etmeyen Aslan; Kocaelispor, Union SG ve Monaco'nun ardından Fenerbahçe'ye teslim oldu.
30 milyon Euro bonservis ödenen Singo, 3 aydır sakatlıktan dönemedi. Yeni transferlerden İlkay, ilk 11'in bankosu olamadı. Henüz Muslera etkisi gösteremeyen Uğurcan da Süper Kupa finalinde yedek kaldı.
60 MİLYON EUROLUK KAYIP
Galatasaray'da bonservislerine 60 milyon euro ödenen Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun Fenerbahçe derbisinde olmaması taraftarın tepkisini çekti.
Fenerbahçe ile oynanan Turkcell Süper Kupa derbisi öncesinde yedek kalacağını öğrenen Uğurcan Çakır'ın bu karar sonrasında çok bozulduğu belirtildi. Milli eldivenin mutsuzluğu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ısınma hareketlerine çıktığı andan itibaren gözlendi.
Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro maliyetle yatırım yapılan Uğurcan'ın yedek soyunduğu Süper Kupa finalinde 30 milyon euro bonservis ödenen bir başka yıldız Wilfried Singo ise hazır olmadığı için kadroda yoktu.
En son 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği maçında 40 dakika sahada kalan Fildişili asğ bek, o tarihten bu yana forma giyemedi, Afrika Kupası'na da gidemedi.
Teknik direktör Okan Buruk, kaleci tercihi için iki oyuncuyu iki maçta değişmeli kullanma planı yaptıklarını vurgularken yarı finalde Uğurcan, finalde Günay'ı tercih ettiğini söyledi.
Galatasaray'da Singo'nun uzun süredir yokluğu ve Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'da yedek kalması taraftarın tepkisini çekti.
ICARDI SÖZLEŞME BEKLİYOR
Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi, yönetimden haber bekliyor.
Arjantinli yıldızın ayrıca sürecin uzaması nedeniyle moralinin bozuk olduğu ve bir an önce anlaşma yapmak istediği öğrenildi.
Icardi, geçtiğimiz hafta yeni sözleşme için, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." demişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz." sözlerini sarf etmişti.
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 kez ağları havalandırdı.
2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılar adına toplamda 71 kez ağları havalandırdı. Icardi, iki gol daha atması halinda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.
İMZAYA ERTELEME
Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinde sıkıntı çıktı. Galatasaray da transferi sezon sonuna bırakma planını düşünmeye başladı.
Bunun nedeni ise Can Armando Güner'in sezon sonunda Gladbach ile bitecek olan sözleşmesi.
Alman basınından Rheinische Post'un geçtiği haberde; Can Armando Güner'in hastalık izniyle antrenmanlara çıkmadığı ve kulüpten habersiz bir şekilde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.
Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, babası Türk, annesi Arjantin kökenli Alman vatandaşı olan oyuncuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.
YENİDEN BERNARDO SILVA
Manchester City ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva, ocak ayı itibarıyla başka kulüplerle resmi görüşme yapabilme hakkına kavuştu. Bonservissiz ayrılma ihtimali bulunan tecrübeli futbolcuya yoğun ilgi var. Hem 10 numara pozisyonunda hem de orta sahada görev alabilen Silva için uzun süredir nabız yoklayan Galatasaray yönetimi, temaslarını resmileştirdi.
Sarı-kırmızılılar, Manchester City'yi ikna edebilirse yıldız ismi ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu gerçekleşmezse planlar haziran ayına kaydırılacak. Ancak yönetim, her durumda Silva ile ön anlaşma yaparak transferi garanti altına almak istiyor. Tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi süreci hızlı yürütmeyi amaçlıyor.
Bu sezon Premier Lig'de 21 maçta görev alan ve iki asist üreten Bernardo Silva, Manchester City'de Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile birlikte oynadı. Gazeteci Nicolo Schira da Galatasaray'ın Portekizli yıldızı bedelsiz kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını aktardı.
Manchester City'de uzun yıllar orta sahayı birlikte paylaşan Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan'ın yakın dostlukları biliniyor. Nicolo Schira'nın haberine göre İlkay, Silva ile birebir görüşerek Galatasaray ve İstanbul hakkında olumlu izlenimlerini paylaştı ve transfer konusunda onu cesaretlendirdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
FORVETE SÜRPRİZ İSİM
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar yeni hedefini belirledi.
Belçika basınından Footnews'ta yer alan habere göre Galatasaray gözünü Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David'e çevirdi.
Haberin detaylarında ise Belçika ekibinin, 24 yaşındaki Kanadalı santrfor için 20 milyon euronun üzerinde gelecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.