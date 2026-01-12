Galatasaray'dan transferde çifte sürpriz!

Alman basınından Rheinische Post'un geçtiği haberde; Can Armando Güner'in hastalık izniyle antrenmanlara çıkmadığı ve kulüpten habersiz bir şekilde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.



Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, babası Türk, annesi Arjantin kökenli Alman vatandaşı olan oyuncuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.