Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var

ABD'li teknoloji şirketi Meta , Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı. YASA AVUSTRALYA'DA HAYATA GEÇTİ Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) Meta'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkisini azaltmak amacıyla 10 Aralık 2025'te hayata geçirilen yasa kapsamında çeşitli platformlara erişemiyor.

Türkiye'de düzenleme 15 yaş altını kapsayacak. (Takvim.com.tr)

7 GÜNDE 550 BİN HESABIN DEVRE DIŞI



Şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını belirterek, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE DE HAZIRLIK YAPILIYOR Avustralya'nın ardından Türkiye'de de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

Meta, hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle "yapıcı işbirliği" içinde "güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimlerin" geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kullanıcının yaşını doğrulamak için kullanılan "tutarsız" doğrulama yöntemlerini ise eleştirdi.