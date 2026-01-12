CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A takımıyla aynı jetten çıkan ünlüler adliyeye sevk edildi

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İBB iştiraklerinde görev yaptığı belirtilen Ertan Yıldız'ın ifadesi dosyaya girdi. Yıldız, ifadesinde "Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait" dedi. Bu beyanların ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturmayı derinleştirdi.

JET YOLCULUKLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Savcılığın tespitlerine göre Gülibrahimoğlu'nun 2022 ve 2025 yılları arasında toplam 10 kez özel jetle yurt dışına çıkış yaptığı, iddiaya göre elde ettiği gelirin önemli bir bölümünü de bu yolculuklar sırasında Londra'ya taşıdığı ileri sürüldü. Yeni bilgiler ışığında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturmasıyla dosyalar arasında bağlantı kuruldu. Jet uçuşları, soruşturması kapsamında da incelemeye alınmasıyla birlikte dosya derinleştirildi. İncelemelerde, söz konusu jete bazı ünlü ve fenomen isimlerin de bindiği belirlendi. Aynı kapsamda Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in jetle 2 kez yurt dışına çıktığı tespit edildi, iki isim uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.