Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!

Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, 10 Mart mutabakatını hiçe sayarak adem-i merkeziyetçi hayaller peşinde koşan terör örgütü SDG/YPG, sahada köşeye sıkışınca kirli propaganda silahına sarıldı. Meşru Suriye ordusunun terör odaklarına yönelik kararlı operasyonlarını "sivillere saldırı" olarak pazarlamaya çalışan örgüt elebaşları, uluslararası kamuoyunu aldatmak için yeni bir algı operasyonu başlattı.

Terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi, AA HALEP'TEKİ TERÖR HÜCRELERİNİ KURTARMA TELAŞI

Terör örgütünün elebaşlarından İlham Ahmed, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde darbe alan terör unsurlarını korumak için dünyaya "acil müdahale" çağrısı yaptı. Operasyonların başarısını gölgelemek isteyen Ahmed, Suriye devletinin kamu düzenini sağlama girişimlerini sözde "insan hakları ihlali" olarak niteledirerek bölgedeki terör varlığını meşrulaştırmaya yeltendi.