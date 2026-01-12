Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!
Suriye'nin toprak bütünlüğüne göz diken terör örgütü SDG/YPG, meşru hükümetin kararlı operasyonları karşısında köşeye sıkışınca çareyi "mağduriyet" edebiyatında aradı. Teröristbaşı İlham Ahmed'in "savaş suçu" iftiralarıyla dolu açıklamaları, örgütün içine düştüğü çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, 10 Mart mutabakatını hiçe sayarak adem-i merkeziyetçi hayaller peşinde koşan terör örgütü SDG/YPG, sahada köşeye sıkışınca kirli propaganda silahına sarıldı. Meşru Suriye ordusunun terör odaklarına yönelik kararlı operasyonlarını "sivillere saldırı" olarak pazarlamaya çalışan örgüt elebaşları, uluslararası kamuoyunu aldatmak için yeni bir algı operasyonu başlattı.
HALEP'TEKİ TERÖR HÜCRELERİNİ KURTARMA TELAŞI
Terör örgütünün elebaşlarından İlham Ahmed, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde darbe alan terör unsurlarını korumak için dünyaya "acil müdahale" çağrısı yaptı. Operasyonların başarısını gölgelemek isteyen Ahmed, Suriye devletinin kamu düzenini sağlama girişimlerini sözde "insan hakları ihlali" olarak niteledirerek bölgedeki terör varlığını meşrulaştırmaya yeltendi.
GERÇEKLERİ YAZAN MEDYAYI HEDEF ALDI
Terör örgütünün saldırılarını ifşa eden Arap medya kuruluşlarını ve bu yayınlara destek veren ülkeleri açıkça hedef gösteren Ahmed, gerçeklerin çarpıtıldığını iddia ederek terör örgütünün saldırılarını gölgeledi. Bölgedeki terör faaliyetlerine yönelik eleştirileri bastırmak amacıyla sözde "bağımsız soruşturma" talebinde bulunan Ahmed, bu hamlesiyle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı hedefledi.
EGEMENLİK HAKLARINA KÜSTAH SALDIRI
Açıklamasında Suriye devletinin otoritesini doğrudan hedef alan teröristbaşı İlham Ahmed, meşru hükümetin elindeki silah gücünün "toplumu terörize etmek için kullanıldığı" iftirasını attı. Sivillerin mülklerine el konulması ve gençlerin zorla silah altına alınması gibi insan hakları ihlallerini ile sık sık gündeme gelen SDG/YPG kendi yaptıkları terör faaliyetlerini Suriye hükümetine yıkmaya kalkıştı.
ULUSLARARASI KURUMLARDAN DESTEK İSTEDİ
Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları kuruluşlarını müdahaleye çağıran terör örgütü, sahadaki askeri mağlubiyetini diplomatik bir kılıfla örtmeye çalıştı. Kendi kontrolündeki bölgelerde yaşanan hak ihlallerini Suriye hükümetine yıkmaya çalışan örgütün bu provokatif dili, Suriye'nin birliğini bozma yolundaki siyasi çıkmazın son perdesi olarak kayıtlara geçti.