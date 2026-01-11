Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yorumladı! "Patron geldi"
Süper Kupa'da şampiyon, Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, 2014'ten bu yana ilk kez organizasyonda mutlu sona ulaşmayı başardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Domenico Tedesco ve öğrencilerine övgüler yağdırırken Okan Buruk'un sistemini ve sarı kırmızılıların kadro yapısını eleştirdi. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanması geniş yankı uyandırdı. Yıllardır sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldıran bir takım olarak rakibinin çok gerisinde kalan Kanarya bu kez şanssızlığını kırdı. Spor yazarları da mücadeleyi değerlendirdi.
İLKER YAZICIOĞLU: LİGDE DE 1 ADIM ÖNE GEÇTİ
Süper Kupa'da Fenerbahçe net bir skorla Galatasaray'ı mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Kupayı kazanmak kadar ortaya konan oyun da çok değerliydi. Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde sadece 1 maçı kaybetmişti. Oyun olarak da skor olarak da istediklerini almıştı. Oyun olarak Galatasaray'ın gerisinde kalmak da Fenerbahçeli taraftarları en rahasız eden konuydu. Dün işler değişti ve Fenerbahçe derbiyi derbi gibi oynadı. Fenerbahçeli futbolcular her ikili mücadeleye sanki final mücadelesiymiş gibi girdiler, her topa son topmuş gibi müdahale ettiler ve Galatasaray'ın bütün planlarını bozdular. Bu tip maçlar taktik, teknik bir tarafa kalple oynanan ve kalple kazanılan maçlardır. Fenerbahçeli oyuncular da dün sahaya kalplerini koyup karşılığını aldı.
Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Guendouzi ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. Attığı golün dışında ortaya koyduğu oyun da son derece başarılıydı. Fenerbahçe'de kötü mücadele eden oyuncu yoktu. Bu da galibiyeti getirdi. Galatasaray'da ise iyi oynadı diyebileceğimiz oyuncu hiç yoktu. Böyle olunca da kupayı Fenerbahçe'nin kazanması son derece normaldi. Şimdi bu maçın lige yansıması konuşulacaktır. Fenerbahçe adına doping etkisi yapacağı kesin. Galatasaray için ise kupayı kaybetmek üzücü belki ama oyun anlamında bu kadar mahkum oynamak daha da üzücü. Fenerbahçe'nin bu galibiyetle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçtiğini söyleyebilirim.
EVREN TURHAN: RAHATLIK KAYBETTİRDİ
Süper Kupa finali kim daha hazır, kim daha konsantre, kim maçı gerçekten istedi gösterdi. Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması da bu açıdan çok şey söyledi. Ve ne yazık ki Galatasaray adına söylenenler pek iç açıcı değildi. Maçın ilk 10 dakikasında Galatasaray doğru sinyaller verdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın enerjisi ve Fenerbahçe kalesine yaptığı etkili koşular Sarı-Kırmızılılar'a umut verdi. Ancak bu bölümdeki baskının neredeyse tamamı Barış Alper üzerinden geldi. Hücum hattının diğer parçaları Yunus Akgün ve Sane ise oyunun içinde yoktu. Ön alanda çeşitlilik olmayınca Fenerbahçe savunması kısa sürede önlemini aldı.
Maçın 15. dakikasından sonra ise oyunun kontrolü net şekilde Fenerbahçe'ye geçti. Torreira ve Lemina, eski enerjilerini sahaya yansıtamadı. Pres gücü düştü, ikili mücadeleler kaybedildi ve doğal olarak orta saha üstünlüğü rakibe bırakıldı. Bu maçta o cesareti görmek zordu. Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray'a göre çok daha hazır ve konsantreydi. Sarı-Kırmızılılar, son dönemdeki rekabet üstünlüğüne güvenerek sahaya fazla rahat çıktı. İşte bu rahatlık, Süper Kupa'nın kaybedilmesindeki en büyük etken oldu. Final maçları rehaveti affetmez.
ONUR ÖZKAN: ÇOK İSTEYENİN ZAFERİ
Maç öncesi kadrolara bakıldığında Galatasaray'ın yüzde 50.5 önde olduğunu söylemiştim. Ancak şunu da eklemiştim. "Büyük maçlarda kalite kadar duygular da belirleyici olur. "Dünkü maçın senaryosunu da futbolcu kalitesi değil duygular belirledi. Kupaya daha çok ihtiyacı olan, daha çok isteyen, daha iyi odaklanan ve daha iyi mücadele eden kazandı. Ve yüzde yüz de hak ederek kazandı. Domenico Tedesco'nun en önemli özelliklerinden birisi inatçı olmaması. Hatalarında ısrar etmiyor. Ligdeki derbide takımını, hem de iç sahada bekleyerek ve aşırı kontrollü oynatması büyük hataydı. Dün Fenerbahçe bir büyük takım gibi başladı, oynadı ve bitirdi.
EN KÖTÜ DERBİSİYDİ
Gecenin en fazla öne çıkan ismi tabii ki Matteo Guendouzi oldu. Daha bırakın şehri ve ligi, takımı bile tanımadan 1 idmanla şu oyunu oynamak ancak çok kaliteli bir futbolcunun yapacağı bir şey. Fenerbahçe orta alanına hem enerji hem de akıl getirdi. İlk maç özelinde harika performans. Galatasaray tarafında ise olumlu cümle kurmanın çok zor olduğu bir tablo vardı. Ne oyun ne oyuncu performansı ne de mücadele yeterliydi. Tartışmasız şekilde Okan Buruk döneminin en kötü derbilerinden birisiydi. Derbinin skorunun Galatasaray'ı ligde çok olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe üzerinde psikolojik olarak büyük artılar oluşturacağı kesin.
EMRE BOL: TEDESCO'YA HELAL OLSUN
Sonunda Fenerbahçe'nin 'Kupa laneti' sona erdi. Dün öyle bir maç izledik ki Fenerbahçe Galatasaray'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı! Uzun zamandır iki büyük takımın mücadelesinde bir tarafın bu kadar üstünlük kurduğunu görmemiştik. Öte yandan Fenerbahçe yönetimini de tebrik etmek gerekir. İki yeni transferi şipşak Süper Kupa'ya yetiştirdiler. Şunu hiçbir zaman anlamam. Yeni transfer, takıma alışmadı, arkadaşlarını tanımıyor vs… Bence Tedesco ikisini de oynatarak doğruyu yaptı. Üst düzey futbolcular yabancılık çekmez, çıkar oynar.
Nitekim Guendouzi.
İki gün önce eski takımında sahaya çıktı, geldi Galatasaray'a karşı müthiş bir performans ortaya koydu. İyi oyuncunun zamana ihtiyacı olmaz.
Karşılaşmanın skorunun bu kadar az kalmasının nedeni çok net sarılacivertli futbolculardı. O kadar çok net pozisyona girilmesine karşın gereksiz harcadılar.
Yoksa ortaya çok tuhaf bir skor çıkabilirdi. Fenerbahçeli oyuncular orta sahada rakibine inanılmaz üstünlük sağladı.
Dönen bütün topları aldılar, top rakipteyken yaptıkları şok presle çabuk geri kazandılar. Duran dışında herkesin katkı verdiğini söyleyebiliriz.
Galatasaray takımında 1 tane iyi oynadı diyebileceğimiz kimse yoktu.
Zaten İcardi yüzünden adeta 10 kişi oynayan sarı- kırmızılılar, hiç varlık gösteremedi.
Tedesco ilk Galatasaray maçında rakibiyle yenişememişti. Bu galibiyetle bütün büyüklere karşı üstünlük kurup, Fenerbahçe kariyerinde ilk kupasını kazandı. Kupa önemli elbette ama oynanan oyun daha önemliydi.
Vallahi Tedesco'ya helal olsun.
Fenerbahçe'ye resmen level atlattı.
MUSTAFA ÇULCU: PENALTI YOK GOL İPTALİ DOĞRU
Mutlaka bir kazananın olacağı Süper Kupa finalinde, her iki takımın yüksek tempolu oynama isteği soğuk kış gecesinde içimizi ısıttı. Galatasaray maç başında Barış'ı efektif kullandı. Levent çok iyi kapatınca Sane etkisiz kaldı. Kerem korkusu ile Sallai de öne çıkamayınca o kanadı kullanmakta zorlandı Galatasaray... Ancak Musaba'yı ikili karşılayarak önlem alıp etkisiz bıraktılar.
Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı.
Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında temposu yüksek tempoyla oynadı, top kaptı, ara pas attı... Devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu...
Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. İsmail ile uyumu orta alan üstünlüğünü getirdi. Savunmayı rahatlattılar hücuma destek verdiler.
Çok istekli oynayan Fenerbahçe rakibine boş alan bırakmadı, pozisyon vermedi, neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupayı aldı.
Halil Umut Meler maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı.
4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Lemina'nın koluna geliyor devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz.
Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi.
Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi. Kerem'in sakatlandığına inanmıyorsan oyunu durdurma, daha dün MHK başkanınız bu konuda talimat verdiğini kamuoyu ile paylaştı.
Galatasaray'ın attığı gol öncesi Yunus topu elle oynadı iptal doğru. Barış'a yaptığına faul çalıyorsan, Nene'ye sarı göstermelisin ama göstermedi.
Uzun bir aradan sonra derbi yöneten Halil Umut Meler her şeye rağmen maçtan tecrübesiyle başarılı çıkmayı bildi. Maçta "T alanı" disiplini ve nizamından dolayı temsilcileri kutlarım.
LEVENT TÜZEMEN: TRANSFER İÇİN 28 OCAK'I BEKLEYİN
Okan Burak'a karşı satrancı Tedesco kazandı ve şah-mat yaptı. Tedesco, derbiye çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'yi akıllı bir oyun planı içinde oynattı. Alanları daralttılar, Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'nın hareket noktalarını kısıtladılar. Kerem, Sallai'nin bölgesinden çok fazla hücum yaptı.
Galatasaray ise Fenerbahçe'nin iki kanadından da hızlı atak geliştiremediği gibi çok fazla hücum ortaları da yapamadı. Yunus ve Sane etkisizdi. Barış Alper'in mücadeleci yapısı da bazen başarılıydı, bazen de Fenerbahçe'nin çok adamlı savunması içinde kayboldu. Okan hocanın, kalede Günay tercihi bence gereksiz bir sürprizdi. Antep'te Trabzon'a karşı Uğurcan ile oynuyorsun, Süper Kupa finaline Günay'la çıkıyorsun. Peki Okan hoca niye Antep'te Günay'ı oynatmadı? Ben Günay için kötü kaleci demiyorum ama Galatasaray savunmasının Uğurcan'la oynama alışkanlığı var. Guendouzi'nin şutunda maalesef Günay kapattığı köşeden golü yedi.
Ben yönetimin transfer konusunda 28 Ocak'ı beklemesine akıl erdiremiyorum. Fenerbahçe yönetimi Musaba'yı getirdi, Samsunspor'u yendi; Guendouzi'yi getirdi, Fransız oyuncu ayağının tozuya golünü attı. Ayrıca sezon başından bu yana Sanchez, inişli çıkışı bir grafik sergiliyor, bazen de vasatın altına düşüyor. Oyundan çıkması, Lemina'nın zorunluluktan stoper oynaması kaçınılmazdı. Oyunun genelinde Fenerbahçeli futbolcular Süper Kupa'yı kazanmak için kafaca maça mükemmel konsantre olmuşlardı.
Galatasaray yönetimi, hala 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin. Takım sağ bek, stoper, orta saha bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor.
Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgarla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi.
ZEKİ UZUNDURUKAN: TEDESCO FENERBAHÇE'YE ÇAĞ ATLATTI
Galatasaray'ı ilk kez bir büyük maçta, bir kupa finalinde bu kadar etkisiz gördüm.
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her hattı ile tel tel döküldü.
Bunda elbette ki Fenerbahçe'nin akıllı ve muhteşem futbolunun payı çok büyüktü.
Bir tarafta Tedesco'ya bakıyorum.
Musaba'yı gelir gelmez yarı finalde oynattı.
O Musaba, iki asisti ile finali getirdi Fenerbahçe'ye!
Üç gün önce İstanbul'a ayak basan süper transfer Guendouzi'yi de dün ilk 11'de oynattı Tedesco!
Guendouzi de fişek gibi bir golle Fenerbahçe'nin Süper Kupa Şampiyonluğu'nun kapısını açtı.
Attığı golün dışında top kaptı, pres yaptı, oyun kurdu, Fenerbahçe orta sahasına büyük güç kattı.
Peki Okan hoca ne yaptı!
Gaziantep'teki Trabzonspor yarı final maçında Uğurcan Çakır'a kalede görev verdi.
Dün herkes final maçında Uğurcan'ı kalede beklerken, Günay Güvenç ile maça başladı. Zaten bu seçimi ile kupayı bir anlamda altın tepside Fenerbahçe'ye vermiş oldu Okan Buruk!
İlk golde kapattığı yerden golü yiyen Günay'ın maç boyunca kaledeki tedirgin duruşu gözlerden kaçmadı.
36 milyon Euro'ya alınan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe gibi bir takıma karşı yedek bekletilmesine ben bir anlam veremedim.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk dakikadan son dakikaya kadar üstün oynayan taraftı. Sarı-lacivertliler, hem çok iyi savunma yaptılar, hem de çok etkili hücum aksiyonları geliştirdiler.
Guendouzi'nin ilk 11 oynaması, orta sahada iplerin Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağladı.
Torreira ve Lemina, Fenerbahçe'nin demir gibi güçlü orta sahası karşısında ne savunmaya yardım edebildi, ne de öne oynayabildi.
Turkcell Süper Kupa'yı hak ederek kazandı Fenerbahçe. Galatasaray maç boyunca net pozisyona girmekte zorlanırken, Fenerbahçe attığı iki golün dışında net pozisyonlardan da yararlanamadı.
Galatasaray'a karşı kazanılan bu kupa ile rüzgarı iyice arkasına alan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı öncesinde büyük moral depolarken, öz güveni de tavan yaptı.
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Musaba ve Guendouzi iki nokta atışı transfer!
Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı bu iki oyuncu.
Musaba finali getirirken, Guendouzi de kupayı getirdi.
Fenerbahçe'nin yeni yönetimini de kutlamak lazım! Her ne olursa olsun, saha dışına çıkmıyorlar.
Takımın moral ve motivasyonunu bozmuyorlar.
Değerli transferler yapıp, Tedesco'ya her türlü konfor alanını oluşturuyorlar.
Tedesco da kısa sürede Fenerbahçe'ye futbol olarak çağ atlattı.
Emek, alın teri ve takım bütünlüğü, Fenerbahçe'yi nerelerden nerelere getirdi.
Belki de bu kenetlenme, sezon sonunda şampiyonluğu getirecek!
Galatasaray'da ise anlam veremediğim bir yorgunluk ve isteksizlik var!
Dün çok kötü oynadılar.
Galatasaray'ın da nokta atışı transferlere ihtiyacı var!
Yoksa Galatasaray için duraklama dönemi başlar.
Fenerbahçe ise kupalara ve şampiyonluklara doğru yelken açar!
Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.
Zorlu hava şartlarına rağmen müthiş bir yayıncılık başarısı gösteren atv ve A Spor'u tebrik ediyorum.
Finali anlatan spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'in de ağızlarına sağlık!
Yine muazzam bir anlatımla finalin heyecanına ekstra heyecan kattılar.
Gaziantep, Adana ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa maçlarının yayınında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten alkışlar!
SERKAN KORKMAZ: DERS ÇIKARILMALI
En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, Galatasaray dün cismen sahadaydı, ruhen ortalıkta yoktu. Son yıllarda alınmadık kupa, kırılmadık rekor bırakmayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. İlk yarıda sadece bir isabetli şut çekebilen Aslan'ın ikinci devrede isabetli şutu bile yoktu. Gol beklentisi 0.18 gibi son derece düşük kaldı. Cimbom'u son zamanlarda hiç bu kadar etkisiz görmemiştik. Okan Buruk'a da bir parantez açmak istiyorum. Kalede Günay'ı oynatan Buruk, hiçbir varlık gösteremeyen Yunus ve Sane'ye sabretti. İkinci yarıda Torreira'yı çıkarması da hatalıydı.
Şu bir gerçek ki hem Buruk'ta hem de Galatasaray takımında büyük bir konsantre eksikliği var. Galatasaray transfer yapmazsa lig yarışında da geride kalabilir. Bu yenilgiden dersler çıkarılmalı. Çünkü 3 kulvarda da hedefler var. Fenerbahçe dün tartışmasız 90 dakika üstün olan taraftı. Tedesco takımını dev maça çok daha iyi hazırlamış. Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'yı kilitlediler. Galatasaray hızlı atak yapamadı. Kanatlar işlemedi. Yeni transfer Guendouzi, muhteşem bir futbol sergiledi. Attığı goldeki vuruşu enfesti. Kritik müdahaleler yaptı, 40 yıllık Fenerli gibi oynadı. Sonuçta satrancı Tedesco kazandı ve Okan Buruk'u gölgede bıraktı.
AHMET ÇAKAR: LEMINA'YA ÇARPAN TOP PENALTI OLMAZ
Yıllardır G.Saray, F.Bahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. G.Saray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Faul yapmaya bile mecali olmayan bir takım gördük. Buna karşılık F.Bahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama ikili mücadele, alan daraltma, rakibe yapışık oynama, ilk hamlelerin çabukluğu gibi çok önemli şeylerde kademe atlamışlar. Daha beşinci dakikadan itibaren maç kendini göstermeye başladı. Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil, üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür F.Bahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de G.Saray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu. G.Saray maç boyu bir an olsun reaksiyon gösteremedi. İkinci yarıda da Oosterwolde'nin attığı harika gol, zaten kötü oynayan G.Saray'ı iyice aşağı düşürdü.
Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki F.Bahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi G.Saray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir. Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz.
BÜLENT TİMURLENK: GALATASARAY FİNALE GELMEMİŞ
eçen sezonun başında Galatasaray gerekli takviyeleri yapmadan Süper Kupa maçına yine bu stadyumda 'favoriyim' diye çıkmış, başta Ciro olmak üzere yeni transferleriyle Beşiktaş'a karşı ağır bir hezimete uğramıştı. Dün de Süper Kupa finaline bu kafayla gelmişler ya da stada gelmişler de finale gelmemişler. Fenerbahçe'nin ön alan presi yapmadığı, hatlar arasını sıkı tuttuğu ilk yarıda ne Yunus ne de Sane ortalıkta görünmeyince tehlikeli hücumlar geçiş oyununda Fenerbahçe'den geldi. Lemina'nın ağırlığı Galatasaray'ın oyununu yavaşlatırken, Guendouzi'nin Fenerbahçe orta sahasına getirdiği dinamizm ilk yarıda fark yarattı. Yarı finali birinci kalecisi ile oynayan Okan Buruk'un, finalde Uğurcan yerine neden Günay ile çıktığı büyük soru işareti.
Galatasaray iki aydır ikinci yarıların ilk çeyreğini hayalet gibi oynuyor. Arka arkaya iki korner ve rakibin ikinci golü, sert rüzgâr altında bir de yağmur eklendiğinde iyice zorlaşan zeminde geri dönüş ihtimalini çok zorlaştırdı. Davinson sakatlanmadıysa Lemina'nın stopere geçmesi yanlıştı. Çıkması gereken adam Lemina idi. Merkezdeki Guendouzi - İsmail ikilisi, kanatlarını etkili kullanamayan rakibin merkezde de işini zorlaştırınca Galatasaray'ın hücum istatistikleri çok ama çok geride kaldı. Fenerbahçe bu kupa zaferiyle dünkü rüzgârdan çok daha fazlasını arkasına aldı. Galatasaray ise bakalım Atletico Madrid maçına kadar bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracak mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: PATRON GELDİ
Hikayesi çok farklı bir final izledik. Çok değil iki sezon önce Fenerbahçe'nin U19 oyuncularını "topu taça atacağız" deyip, atağa geçerek yenip, Urfa'da, orta saha yuvarlağında kutlama yapan Galatasaray'dı. Kadroda çok değişiklik yok, Okan Buruk da kulübedeydi. Rötarlı bir rövanşta, "eğer" merakını giderdi Fenerbahçe takımı. Hava ve stat şartları bir tarafa, daha idmanda ter attığı transferleri ile dikildiler hesabı görmeye.
Okan Hoca'nın lige ambargo koyan ön taraf baskısını, kırdılar; geçtiler. Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Okan Buruk ve ekibi hiç bu kadar "çaresiz" kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin "patronu" da oldu. Guendouzi'nin takımı başkalaştırmasını bekliyorduk. Ama ilk maçında, sert rakibe karşı bu performansın sahibi olması, sonraki maçları takımı adına nasıl "kolaylaştıracağını" da gösterdi.
Tedesco'nun rakibin "bireysel" yeteneklerini özel çalışması ile sildiğini de ekleyelim. Sane dripling yapamadı, İcardi kalabalıkta kayboldu, Barış Alper'e "susturucu" taktılar. Goller, "anlarda" geldi ama gol olması gereken bir çok atak girişiminde beceriksizlik, heyecan veya acelecilik vardı. Halil Umut Meler'in takdir haklarını, baskı kurulduğu anda çaldığı düdükler ile kurtarıcı rolüne büründüğünü, temas aldığı anda kendini yere atanların emrine girdiğini söyleyelim.