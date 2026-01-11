Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yorumladı! "Patron geldi"

Galatasaray'a karşı kazanılan bu kupa ile rüzgarı iyice arkasına alan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı öncesinde büyük moral depolarken, öz güveni de tavan yaptı.

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Musaba ve Guendouzi iki nokta atışı transfer!

Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı bu iki oyuncu.

Musaba finali getirirken, Guendouzi de kupayı getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni yönetimini de kutlamak lazım! Her ne olursa olsun, saha dışına çıkmıyorlar.

Takımın moral ve motivasyonunu bozmuyorlar.

Değerli transferler yapıp, Tedesco'ya her türlü konfor alanını oluşturuyorlar.

Tedesco da kısa sürede Fenerbahçe'ye futbol olarak çağ atlattı.

Emek, alın teri ve takım bütünlüğü, Fenerbahçe'yi nerelerden nerelere getirdi.

Belki de bu kenetlenme, sezon sonunda şampiyonluğu getirecek!

Galatasaray'da ise anlam veremediğim bir yorgunluk ve isteksizlik var!

Dün çok kötü oynadılar.

Galatasaray'ın da nokta atışı transferlere ihtiyacı var!

Yoksa Galatasaray için duraklama dönemi başlar.

Fenerbahçe ise kupalara ve şampiyonluklara doğru yelken açar!

Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.

Zorlu hava şartlarına rağmen müthiş bir yayıncılık başarısı gösteren atv ve A Spor'u tebrik ediyorum.

Finali anlatan spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'in de ağızlarına sağlık!

Yine muazzam bir anlatımla finalin heyecanına ekstra heyecan kattılar.

Gaziantep, Adana ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa maçlarının yayınında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten alkışlar!

SERKAN KORKMAZ: DERS ÇIKARILMALI En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, Galatasaray dün cismen sahadaydı, ruhen ortalıkta yoktu. Son yıllarda alınmadık kupa, kırılmadık rekor bırakmayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. İlk yarıda sadece bir isabetli şut çekebilen Aslan'ın ikinci devrede isabetli şutu bile yoktu. Gol beklentisi 0.18 gibi son derece düşük kaldı. Cimbom'u son zamanlarda hiç bu kadar etkisiz görmemiştik. Okan Buruk'a da bir parantez açmak istiyorum. Kalede Günay'ı oynatan Buruk, hiçbir varlık gösteremeyen Yunus ve Sane'ye sabretti. İkinci yarıda Torreira'yı çıkarması da hatalıydı.

Şu bir gerçek ki hem Buruk'ta hem de Galatasaray takımında büyük bir konsantre eksikliği var. Galatasaray transfer yapmazsa lig yarışında da geride kalabilir. Bu yenilgiden dersler çıkarılmalı. Çünkü 3 kulvarda da hedefler var. Fenerbahçe dün tartışmasız 90 dakika üstün olan taraftı. Tedesco takımını dev maça çok daha iyi hazırlamış. Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'yı kilitlediler. Galatasaray hızlı atak yapamadı. Kanatlar işlemedi. Yeni transfer Guendouzi, muhteşem bir futbol sergiledi. Attığı goldeki vuruşu enfesti. Kritik müdahaleler yaptı, 40 yıllık Fenerli gibi oynadı. Sonuçta satrancı Tedesco kazandı ve Okan Buruk'u gölgede bıraktı.