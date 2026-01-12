PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler'in hocası değişti! Real Madrid'de Alonso gitti takımın başına Arbeloa geldi

Süper Kupa finalinde alınan ağır mağlubiyetin yankıları sürüyor. Real Madrid yönetimi, kaybedilen kupa sonrası teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı aldığını resmen duyurdu. Takımın başına halihazırda altyapıda görev yapan Alvaro Arbeloa getirildi.

İspanya La Liga devi Real Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı. (AA)

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Xabi Alonso. (AA)

Bu karşılaşmanın ardından Süper Kupa'yı kaybeden Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Alvaro Arbeloa.

ARDA GÜLER'iN HOCASI DEĞİŞTİ
Öte yandan Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa getirildi.

Alvaro Arbeloa. (AA)

ARBELOA KİMDİR?

Alvaro Arbeloa, Real Madrid camiası için sadece bir teknik direktör değil, kulübün modern tarihindeki en sadık ve disiplinli figürlerden biridir. Arbeloa, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid DNA'sını temsil eden bir isimdir.

