Şeyh Maksud Mahallesi'nde teröristlerin yeraltındaki yuvaları görüntülendi! Vinçli mekanizma ile iniliyor...

Halep merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin YPG/SDG’den temizlenmesinin ardından başlatılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına inşa ettiği devasa tünel şebekesi gün yüzüne çıkarıldı. İşte vinçli mekanizmalar ve demir merdivenlerle ulaşılan tünel ağından görüntüler...

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG'ye yönelik operasyonlar sonucu Eşrefiye, Beni Zeyd ve Şeyh Maksud mahalleleri PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi.

BÖLGEDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor.

TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu.

Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor.

Terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tüneller böyle görüntülendi.

Halepte neler oluyor? Şeyh Maksud da PKK/SDG işgalinden kurtarıldı | Teröristler otobüslerle Tabkaya gönderildi

