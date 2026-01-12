13 Ocak 2026 Salı kar tatili ilan edilen iller! Tunceli'den sonra valilik duyuruları bekleniyor
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı sonrası, 13 Ocak 2026 Salı günü Tunceli genelinde okullar tatil edildi. Gözler diğer valiliklerin yapacağı son dakika açıklamalarına çevrildi.
Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından 13 Ocak 2026 Salı günü Tunceli genelinde eğitime ara verilirken, İstanbul ve diğer illerde Valilik açıklamaları bekleniyor.
CANLI ANLATIM
TUNCELİ
Tunceli Valiliği’nden yapılan resmi açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte kar yağışının şiddetini artıracağı ve ciddi buzlanma riskinin oluşacağı öngörülüyor. Bu kapsamda alınan tedbirler neticesinde:
Tatil Süresi: 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günlerini kapsayacak şekilde 2 gün.
Kapsam: İl genelindeki resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumları ile üniversite öğrencileri.
İdari İzin: Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, kronik hastalığı olanlar ve çocuğu kreşe giden kadın personel idari izinli sayılacak.