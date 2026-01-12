Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı!

Dünyanın iki farklı ucunda, İran ve Venezuela 'da yükselen tansiyon, sürgündeki ve muhalefetteki liderlerin yüzünü yeniden Beyaz Saray'a çevirmesine neden oldu. Kendi ülkelerindeki iktidarları devirmek için ABD desteğini ve müdahalesini meşru gören İranlı Rıza Pehlevi ile Venezuelalı Maria Corina Machado, Donald Trump'ın kapısında adeta "sadakat yarışına" girdi.

Rıza Pehlevi

PEHLEVİ'DEN "İRAN'I BİRLİKTE BÜYÜK YAPALIM" TEKLİFİ

İran'da riyalin değer kaybıyla başlayan ve 538 kişinin hayatını kaybettiği protestolar, 1979 devriminden bu yana sürgünde olan Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'yi hareketlendirdi. FOX News ekranlarından doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Pehlevi, iş birliği teklifinde bulundu.

Pehlevi, Trump'ın seçim sloganına atıfta bulunarak, "Sayın Başkan… Hem biz hem de siz İran'ı yeniden büyük yapabilelim. Bu yolda ortak olalım. İlk fırsatta İran'a dönmeye hazırım." dedi. Kendisini geçiş sürecinin doğal lideri olarak tanımlayan Pehlevi, "Daha önce de söylediğim gibi, liderlik etmeye hazırım. Ancak nihai tercih halka aittir. Benim şu anki görevim, geçiş sürecinin gerçekleşmesini sağlamaktır. İnsanların adımı anmasının nedeni de bana güven duymalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, Pehlevi'nin bu hevesli çıkışına karşı temkinli bir kapı aralayarak, "Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.