Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, AA 'BU ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL' Burada Kandil'in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG'nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil. Burada önemli olan şudur. Suriye'nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

'BU YAKLAŞIM GAZZE'NİN İŞGALİNİN MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASIDIR' Sarı hat üzerinden Gazze içerisinde İsrail yeni bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Gazze'nin işgalinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin yoğun bir temas trafiği var. Suriye'de olaylar çıktıktan sonra Şara ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'de terör örgütü sözcüleri gerek Avrupa'dan gerek Suriye'den gerek Kandil'den konuşanlar Suriye'de bir Arap-Kürt çatışması tetiklendi şeklinde sözler söylüyorlar. Bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu net bir şekilde görülüyor. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz. Suriye hükümetin mutabıkız. Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürtle, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar. Terör örgütleri etnik grupları kalkan yapıyorlar. Bunlara müdahale edildiği zaman kim ki diyorsa Kürtlere müdahale ediliyor yalan söylüyor. Kim ki diyorsa Alevilere karşı kötülük yapılıyor yalan söylüyor.

CHP'NİN ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA Bizim partimizin alevi canlarımızı sahiplenmesi, bu konudaki hassasiyeti son derece açık ifade ettiğimiz bir husustur. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretler yüksektir. İkincisi emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet her zaman onlarla ilgili olarak gösterilmiştir. Bütçe imkanları içerisinde ekonomik programın ilerlemesine bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Son derece saygısız ifade kullanmalarını kendi sicillerine işleyen bir şey. Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.