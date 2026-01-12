GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GençLig 2026’nın tanıtımı İstanbul’da yapılırken, organizasyona spor ve futbol dünyasından üst düzey isimler katıldı. Bu yıl yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin sahaya çıkmasının hedeflendiği turnuvanın, gençleri spora yönlendirmeyi, yetenekli futbolcuları keşfetmeyi ve sporun birleştirici gücünü yaygınlaştırmayı amaçladığı belirtildi.
Tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile spor ve futbol camiasından çok sayıda davetli katıldı.
TANITIMDA GÖSTERİ MAÇI OYNANDI
Program kapsamında gösteri maçı da oynandı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Kabze, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin forma giydi.
Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu yer aldı.
BAKAN BAK: GENÇLERİ SPORA DAVET EDİYORUZ
Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek,
"Gençlik organizasyonu, gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HAZIR"
Gençlerin sahada olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle de bu noktada çaba harcayacağız. Biliyorsunuz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edecek. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda her şeyiyle hazır. Biz spora, onun birleştirici gücüne inandığımız için gençlerimizi spora davet ediyoruz. TÜGVA'ya ve sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Okul Sporları Federasyonu vasıtasıyla hem de kulüpler vasıtasıyla sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve milletimizi birleştiren bir etken. Milli takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacak. Yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden biri. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz."
BİLAL ERDOĞAN: 60 BİN ÖĞRENCİYİ HEDEFLİYORUZ
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, bu yıl turnuvada yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin mücadele etmesini hedeflediklerini belirterek,
"Bugün GENÇLİG 2026'nin tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını hedefliyoruz." dedi.
SCOUTLAR TURNUVALARI TAKİP EDECEK
Turnuvaların bu yıl scout ekipleri tarafından da izleneceğini ifade eden Erdoğan, "Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla bu turnuvalara katılan yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan ayrıca, "Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun, bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan, bu milletin kardeşliğini çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
BEŞİNCİ: SAHADA REKABET, TRİBÜNDE KARDEŞLİK
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, turnuvanın ruhuna dikkat çekerek, "Bizler inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını bugün yapıyoruz." dedi.
GENÇLİG 2026'NIN MOTTOSU FİLİSTİN'E DESTEK
Turnuvanın bu yılki mottosuna da değinen Beşinci, "Burada tabii bu yılın mottosu unutulmaz derdimiz, davamız olan Filistin'e destek. Tabii şehitlerimize rahmet." ifadelerini kullandı.
Organizasyonun sekiz ay süreceğini aktaran Beşinci, "Dolayısıyla bu etkinlikle beraber inşallah Türkiye hattında dört bir tarafında sekiz ay boyunca önce illerde finaller, sonra bölge finalleri, devamında da Türkiye finali gerçekleşecek." dedi.
Beşinci, "Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin gençliği olarak, gençlerin enerjisini, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı, sağlıklı, yaşama faydalı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir projeyle önümüzdeki yıllara imza atacağız. Burada geçen yıl yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Önümüzdeki yıl 60 bin öğrencimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Bütün genç kardeşlerimizi bu anlamlı projeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
HACIOSMANOĞLU: TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise organizasyonun Türk futbolu açısından önemine işaret ederek,
"Öncelikle Bilal Bey bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de kulüplerimiz olarak bu gençlerin içinden ne kadar yıldızı katarsak büyük bir görev yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
KULÜPLER VE FUTBOLCULARDAN DESTEK
Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Organizasyonu yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklere, sporcu arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz." dedi.
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Biz futbolcular olarak gençlere ilham olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ: GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLMELİ
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, "Genç yaşta keyif almak, öğrenmek, sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Çok güzel bir etkinlik bence." derken, Emirhan Topçu da "Öncelikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Ben Anadolu'dan çıktım. Yüzde 100'ünü spora versinler." ifadelerini kullandı.
ORGANİZASYON KUPA TÖRENİYLE SONA ERDİ
GençLig 2026 tanıtım programı, sembolik kupa töreninin ardından sona erdi.