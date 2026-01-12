GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi

TANITIMDA GÖSTERİ MAÇI OYNANDI

Program kapsamında gösteri maçı da oynandı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Kabze, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin forma giydi.

Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu yer aldı.

BAKAN BAK: GENÇLERİ SPORA DAVET EDİYORUZ

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek,

"Gençlik organizasyonu, gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HAZIR"

Gençlerin sahada olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de bu noktada çaba harcayacağız. Biliyorsunuz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edecek. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda her şeyiyle hazır. Biz spora, onun birleştirici gücüne inandığımız için gençlerimizi spora davet ediyoruz. TÜGVA'ya ve sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Okul Sporları Federasyonu vasıtasıyla hem de kulüpler vasıtasıyla sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve milletimizi birleştiren bir etken. Milli takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacak. Yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden biri. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz."

BİLAL ERDOĞAN: 60 BİN ÖĞRENCİYİ HEDEFLİYORUZ

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, bu yıl turnuvada yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin mücadele etmesini hedeflediklerini belirterek,

"Bugün GENÇLİG 2026'nin tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını hedefliyoruz." dedi.