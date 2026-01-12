CANLI | İran'da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ve müdahale açıklamasına İran Dışişleri Bakanı Arakçı tepki gösterdi. "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" diyen Arakçı İran'daki protestosları ABD ve İsrail'in parmağı olduğunu ifade etti. İran'da 3 günlük yas ilan edilirken protestolara karşı hükümete destek verenler de sokağa indi.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
CANLI ANLATIM
PROTESTOLARA KARŞI HÜKÜMETE DESTEK
İran'ın Kirman kentinde binlerce kişi eylemlere karşı hükümete destek gösterisi düzenliyor.
BU DA DEVRİLECEK
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İran Dini Lideri Hamaney, "Bu da devrilecek." diyerek ABD Başkanı Trump'a benzeyen bir lahidin yer aldığı bir görsel yayımladı.
Hamaney paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Orada kibir ve gururla oturup tüm dünyayı yargılayan o baba; Firavun, Nemrut, Rıza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri gibi dünyanın tiranlarının ve kibirli insanlarının genellikle gururlarının zirvesindeyken devrildiklerini de bilmelidir.
Bu da devrilecek."
İRAN: SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "Mossad ajanları Farsça konuşuyordu. ABD ve İsrail'in bu yaşananlarda büyük bir parmağı olduğuna dair kanıtlarıız var. Trump'ın müdahalesi işaret etmesinden beri protestolar kanlı bir hal aldı ve bu da müdahale için bir bahane." dedi.
Bazı grupları terörist olarak niteleyen Arakçı, "Bunlar protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı. Ancak şu an durum tamamen kontrol altında." ifadelerini kullandı.
Arakçı, son günlerde ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, sürecin bilinçli şekilde tırmandırıldığını söyledi.
Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale imasında bulunmasının ardından protestoların seyrinin değiştiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra gösterilerin kanlı bir hal aldığını ifade eden İranlı Bakan, yaşanan şiddetin dış müdahaleye gerekçe oluşturmak amacıyla kışkırtıldığını dile getirdi.
"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"
Arakçı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Arakçı ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını da duyurdu.
TRUMP'IN ÇIKIŞINA YANIT
Arakçı, ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran’a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.
TRUMP'TAN TEHDİT
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı. İran'daki olaylarla ilgili saat başı rapor aldığını belirten Trump, Tahran yönetiminin bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini bildirdi.
Trump, "Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir. Masada çok güçlü seçeneklerimiz var." dedi.
538 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.
Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.
HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda, İsrail ve ABD karşıtı mesajlar içeren dev boyutlu afiş asıldı. Üzerinde İsrail ve ABD bayraklı tabutların yer aldığı afişte, İngilizce ve İbranice "Askerlerinize dikkat edin" ifadeleri görüldü.
İran’da, ABD ve İsrail’e karşı “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.
İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.
Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan “ulusal direniş yürüyüşüne” davet edildi.
Bakanlar Kurulu, protestolar sırasında çok sayıda emniyet mensubunun, DEAŞ yöntemlerini kullanan “şehirli teröristler” tarafından öldürüldüğüne vurgu yaptı.
İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı bugün yerel saatle 14.00’te sokaklara çağırmıştı.