CANLI | İran'da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi

İRAN: SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "Mossad ajanları Farsça konuşuyordu. ABD ve İsrail'in bu yaşananlarda büyük bir parmağı olduğuna dair kanıtlarıız var. Trump'ın müdahalesi işaret etmesinden beri protestolar kanlı bir hal aldı ve bu da müdahale için bir bahane." dedi.

Bazı grupları terörist olarak niteleyen Arakçı, "Bunlar protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı. Ancak şu an durum tamamen kontrol altında." ifadelerini kullandı.



Arakçı, son günlerde ülke genelinde yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, hafta sonu itibarıyla şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, sürecin bilinçli şekilde tırmandırıldığını söyledi.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale imasında bulunmasının ardından protestoların seyrinin değiştiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra gösterilerin kanlı bir hal aldığını ifade eden İranlı Bakan, yaşanan şiddetin dış müdahaleye gerekçe oluşturmak amacıyla kışkırtıldığını dile getirdi.

"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"



Arakçı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Arakçı ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını da duyurdu.

TRUMP'IN ÇIKIŞINA YANIT

Arakçı, ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran’a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.