Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı

Hadise şu sözleri söyledi:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim."