Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı
İran'da ABD ve İsrail'in teşvikiyle kamu binalarının yakılıp camilerin kundaklandığı kanlı protestolara, Türkiye'den bazı ünlü isimler de destek verdi. Gazze için müspet bir tepki ortaya koyamayan Hadise, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş gibi isimler yanı başımızdaki siyonist tezgahı umursamayarak büyük tepki çekti. Coğrafyanın gerçeklerinden uzak bir duruş sergiledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: