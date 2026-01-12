PODCAST CANLI YAYIN

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı

İran'da ABD ve İsrail'in teşvikiyle kamu binalarının yakılıp camilerin kundaklandığı kanlı protestolara, Türkiye'den bazı ünlü isimler de destek verdi. Gazze için müspet bir tepki ortaya koyamayan Hadise, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş gibi isimler yanı başımızdaki siyonist tezgahı umursamayarak büyük tepki çekti. Coğrafyanın gerçeklerinden uzak bir duruş sergiledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 1

İran'da ekonomik bahanelerle başlayıp kısa sürede ABD ve İsrail'in müdahale hazırlığına dönen olaylar Türkiye'deki bazı isimleri de harekete geçirdi.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 2

CIA ve Mossad'ın körüklediği, 45 kişinin öldüğü ve onlarca cami ile hastanenin ateşe verildiği şiddet eylemlerine Türkiye'deki isimlerin gösterdiği destek tepki çekti.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 3

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bölgedeki kaosun ardındaki gerçekleri görmezden geldi.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 4

Hadise şu sözleri söyledi:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim."

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 5

İran'daki olayları "onurlu bir demokrasi mücadelesi" olarak tanımlayan Gülben Ergen, komşu ülkedeki yangına körükle gidenlerden oldu.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 6

Mahsa Amini üzerinden yürütülen kampanyaya dahil olan şarkıcı Ergen, "Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum ve Komşumuz İran'ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum." sözlerini ifade etti.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 7

Adı sık sık uyuşturucu soruşturmaları ve skandallarla anılan avukat Feyza Altun ise işi bir adım daha ileri götürdü.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 8

Türkçe, İngilizce ve Farsça paylaşımlar yapan Altun, adeta bir militan edasıyla halkı İstanbul'daki İran Konsolosluğu önüne davet etti.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 9

Altun sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu sözleri ifade etti:

''Aziz ve cesur İranlılar,Yarın saat 13.00'te, özgürlük talebimizin sesini barışçıl bir şekilde yükseltmek için İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde bir araya geliyoruz. Polisin müdahalesiyle karşılaşabiliriz; ancak konu vatan olunca artık kalplerimizde korkuya yer yok. Bugün, yan yana durmamız gereken gündür. İran'ın özgürlüğü için, umut dolu yüreklerimiz ve pankartlarımızla yarın konsolosluk önünde sizleri bekliyoruz.''

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 10

Ebru Gündeş de kervana katılarak "Dualarımız sizinle İran" paylaşımında bulundu.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 11

Kamu binalarının, ambulansların ve camilerin yakıldığı bir ortamda şiddet eylemlerini "özgürlük" olarak yorumlayan isimlerin, Türkiye'nin komşusunda yaşanan emperyalist kuşatmaya neden bu kadar hevesle destek verdikleri merak konusu oldu.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 12

Gazze için sessiz kalan bu isimler yanı başımızdaki siyonist tezgaha arka çıktı.

Gazze için çıt çıkarmayanlar İran'daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı - 13

Ünlü isimler, coğrafyanın gerçeklerinden uzak bir duruş sergiledi.